“Es mi amigo fiel”: joven sorprendió a todos en su graduación tras recibir diploma a caballo

Imer Baldovino es un joven estudiante que se convirtió en viral durante los últimos días a través de las redes sociales luego que recibiera su diploma durante su ceremonia de graduación montado en su caballo, en un registro en video que llamó la atención de todos y que generó diversas reacciones.

La historia

El estudiante decidió de esta manera compartir el momento con su querido caballo, debido a que lo llevó todos los días a la Institución Educativa San José de Majagual en Colombia.

De acuerdo a lo consignado por El Tiempo, tenía que recorrer diariamente junto al equino, llamado Tormento, atravesando caminos llenos de barro y agua producto de las afectaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Cauca.

“Desde las siete de la mañana comenzaban las clases y en ocasiones llegaba tarde, porque me tocaba recorrer una hora en el caballo, hasta la una de la tarde que regresaba a la pequeña finca donde vivo”, relató el joven al citado medio.

En ese sentido, indicó que “llegaba una hora tarde, perdía clases y los profesores me regañaban. Si salía muy oscuro no desayunaba y mejor esperaba a que mi mamá me diera algo de comer”.

Y cuando llegó el momento de organizar la ceremonia, el estudiante le pidió a los profesores poder asistir con Tormento.

“Le dije a la profesora que quería ir en mi caballo porque es mi amigo fiel, me acompañó todos los días en esos recorridos con inundaciones y ahora tenía también el derecho de ir a mi graduación”, expresó.

“Eran pocas las personas que sabían, fue una gran sorpresa cuando vieron al caballo ingresar a la ceremonia”, concluyó Baldovino.