Destrozada, así quedó la lujosa camioneta de Jhonny Rivera en accidente de tránsito

Jhonny Rivera famoso cantante de música popular en los últimos años, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más queridos en las redes sociales por su espontaneidad y carisma. Además, de su apoyo a aquellas personas que se encuentran atravesando condiciones complejas.

En los últimos días, el cantante ha sido noticia por su apoyo al Deportivo Pereira, quien se convirtió en campeón del fútbol colombiano el pasado 7 de diciembre. Sin embargo, todo no fue de color rosa para él y su agrupación, pues en medio de su recorrido sufrieron un accidente.

El encargado de relatar lo sucedido fue el mismo Jhonny quien relató que por falta de tiquetes aéreos y también su elevado costo habían decidido junto a su equipo de trabajo viajar por carrera hasta Yopal, donde ya tenían un compromiso adquirido.

El recorrido se dio en tres camionetas, pero en la vía La Línea, uno de estos lujosos vehículos, colisionó, al parecer, con otro, dejándola completamente destruida en la parte frontal. Sin embargo, el artista aseguró que ninguno de los pasajeros resultó herido, por suerte.

Ante lo sucedido y teniendo en cuenta el compromiso ya anteriormente adquirido, tuvo que ingeniárselas rápidamente, esto con el fin de qué su grupo llegara completo a Casanare. “La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus”

Posteriormente, sus seguidores no dudaron en preguntar cómo ocurrido el hecho. Sin embargo, el artista hasta el momento no ha revelado mayores detalles al respecto y finalizó sus declaraciones asegurando: “Así quedó la camioneta, pero gracias a Dios no hay nada que lamentar, aparte de las latas. Dios es grande”.