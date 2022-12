Carolina Soto confesó que había una sola cosa que se le dificultaba en su diario vivir

Carolina Soto trabaja con varias marcas y en varios lados gracias a la notoriedad que tiene en la farándula nacional y a su trabajo. Debido a esto, generalmente siempre está en las mañanas del programa de ‘Día a Día’, pero de vez en cuando, Carolina tiene que viajar a diferentes partes del mundo.

Lo cierto es que ahora mismo, cada uno de los famosos se está encargando de comprar los regalos de navidad y preparándoselos para pasar las fiestas más importantes del año, que es la navidad. Por eso mismo, la temporada del trabajo se está acabando y ahora llegan los viajes personales.

Eso sí, la presentadora reveló que en estos días tendrían que ir a Medellín para unas fotos para un trabajo del que no contó mucho. Sin embargo, lo que sí reveló, es que iba a aprovechar para llevar los detalles de navidad para su suegra, su suegro y ua sobrina. Fue aquí donde reveló que ella no era muy buena para empacar las cosas, pues no solía ser muy organizada.

¿Cómo hacían con los viajes?, ella sacaba toda la ropa y la organizaba en los lugares a los que iban, pero su esposo era quien organizaba todo en la maleta de nuevo para devolverse a la casa.

A pesar de lo complicado que es, lo cierto es que ella se entiende muy bien con su esposo y se complementan en lo que el otro falla. Sin embargo, lo que sí estaba resultando difícil en este viaje, era empacar todos los detalles que tienen que llevar, sobre todo porque en la historia mostró la maleta y estaba repleta, pero faltaban muchas cosas por empacar.