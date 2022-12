La noche de este miércoles, Santiago Cruz hizo una conmovedora confesión de un secreto personal que sorprendió a muchos televidentes en La Descarga. Cruz cantó junto a los seis participantes que faltaban por presentar ‘la Prueba’. Una de ellas fue Stefany Zabaleta, quien interpretó ‘Cuando se va el amor’, de Kany García.

Santiago Cruz le preguntó a la joven que cual había el momento más difícil que tuvo que sortear y la intérprete le contestó que ella y familia habían sido desplazados por la violencia. “A nosotros nos desplazaron y yo llegué a la ciudad de Bucaramanga, hace unos tres años devolvieron la finca gracias a ´La voz´, que esa fue una gran bendición porque una de las personas que me vio ahí y supo de la situación que yo estaba viviendo, se hizo cargo y me dijo que me podía ayudar”, contó.

Santiago Cruz hizo una angustiosa confesión ante participante en ‘La Descarga’

Lea también: Así se veía Santiago Cruz cuando era más joven y prestaba servicio militar

De igual forma, Stefany Zabaleta confrontó a Santiago con la siguiente pregunta “¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo has utilizado la música a favor de ese momento?”.

En su reacción, el cantante le confesó que, durante un tiempo, fue adicto a las drogas y que sólo la música lo ayudó a superarlo.

“Fue darme cuenta que había perdido contra la adicción; yo tuve problemas de adicción a las drogas y darme cuenta que eso era más fuerte que yo fue tal vez, de los momentos más difíciles y la música es una herramienta muy útil y por eso te digo que cuando la sabe utilizar en función de su vulnerabilidad, es maravilloso”, reveló.

El momento quedó grabado en el show y generó miles de reacciones por la sincera confesión de Santiago a sus seguidores.