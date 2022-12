¿Que en Qatar no se puede salir de rumba? estos famosos colombianos demostraron lo contrario

El Mundial de fútbol que se está desarrollando en Qatar tiene a todas las personas pendientes de lo que suceda no solo en materia deportiva, sino en lo que se da en el contexto del evento más importante del fútbol mundial. Actores, cantantes, influencers, entre otros personajes de la vida pública han dicho presente en el país del emirato y gracias a sus historias, fotos y videos compartidos en las redes sociales hemos podido ver un poco de la cultura catarí.

Lea también: “Una señal para esta situación”: Hassam reveló que han sido meses difíciles y así le buscó solución

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este mundial ha sido la cultura local. Qatar ha sido bastante criticado porque hay quienes afirman que no se respetan los derechos humanos, que hay ataques directos a la comunidad Lgtbiq+ y el trato que se les da a las mujeres que aparentemente son relegadas por los hombres y no se les permiten muchas cosas y la ropa que son obligadas a utilizar. Otro tema llamativo es que en el país emiratí no está permitida la festa y consumir alcohol.

Esto ha hecho que los visitantes del país se sientan un poco cohibidos para expresarse como lo hacen usualmente, sobre todo los latinoamericanos que tienen un modo de pensar y comportarse bastante diferente. Entre esos están los colombianos, que aunque la selección de fútbol no haya clasificado llegaron al país a disfrutar del evento y a realizar actividades para compartir en sus redes.

También le puede interesar: Caracol y RCN no transmitirán los mejores partidos de 8vos de final del Mundial

Entre esos están el generador de contenidos WestCol y los cantantes Farina y Juan Duque, quienes fueron vistos de rumba en diferentes lugares de Qatar, incluído el desierto, hasta se vistieron como los locales, claro el alcohol también estuvo presente y aunque en el país son bastante estrictos con esto pudieron evadir los problemas y se vieron muy emocionados.