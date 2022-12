Nariz rota y ojos morados: Con feas lesiones quedó fan de Guns N’ Roses luego que Axl lanzara micrófono al público

El vocalista de la banda de rock lanzó su micrófono en el cierre de un concierto en Australia, hiriendo a una de las asistentes.

Axl Rose se puso intenso en su última presentación en Adelaida, Australia, tanto así que una mujer resultó con feos moretones en su cara luego de haber sido golpeada por un micrófono lanzado por el vocalista de Guns N’ Roses al público.

Rebecca Howe, es el nombre de la fanática que estaba de lo mejor cantando cuando recibió un microfonazo que la dejó con sus dos ojos morados y la nariz rota luego del accidente registrado durante la noche del martes en el Adelaide Oval.

Según consignó el New York Post, Axl lanzó su micrófono al público después de entonar “Take Me Down To Paradise City”, justo antes de finalizar el concierto.

Sin darse cuenta, el micrófono que voló por los aires llegó a plena cara de la mujer, haciéndola sangrar en su nariz. Según relatan, ella quedó en estado de shock luego del impacto, aunque fue apoyada inmediatamente por el personal médico presente.

Luego de ser atendida, algunos medios la entrevistaron y dijo: “¿Y si fuera un par de centímetros a la derecha o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo… ¿Y si me pegaba en la boca y me rompía los dientes?. Si mi cabeza estaba girada y me golpeaba en la sien podría haberme matado”, dijo angustiada.

De momento, la agrupación musical no se ha referido al incidente, mientras que Howe ha hecho conocido su caso en la prensa australiana.

#Exclusive: 10 News First has obtained footage of the moment @gunsnroses frontman Axl Rose catapulted his microphone into the crowd, injuring concert-goer Rebecca Howe. pic.twitter.com/kyag0VKLMB — 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 1, 2022