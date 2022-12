Critican a influencer tras pagar 10 mil dólares por un palco VIP en Qatar y terminar viendo el partido en TV

El influencer Adri Contreras se llenó de críticas tras compartir un video a través de TikTok mientras se encontraba en el estadio Al-Thumana, en donde fue a ver el partido en que Marruecos venció por 2-0 a Bélgica en el Mundial de Qatar 2022.

¿Qué pasó?

La razón de las críticas contra el influencer se debió a una decisión que tomó mientras veía el partido, de acuerdo a lo consignado por el diario mexicano Excelsior.

En ese sentido, entre las características que traen los palcos, destaca una sala privada que elimina todo el ruido ambiental, contando además con comida gourmet gratis, televisión pantalla grande y bebidas alcohólicas.

Y Contreras, quien pagó poco más de 10 mil dólares por el palco VIP, decidió sentarse a ver el partido por televisión en vez de verlo en vivo, para así no tener que escuchar los cánticos de los hinchas.

El video generó diversas reacciones. “No tiene sentido no escuchar el ambiente del estadio, pierde toda la esencia”, “Pero para verlo desde ahí adentro y en la tele, mejor me quedo en casa”, “tenía el estadio justo en frente y lo veía por la tele” y “dice que no tiene sentido mirar el partido desde afuera! No tendría sentido estar en el estadio y mirar el partido por la televisión”, fueron parte de los comentarios.