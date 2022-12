Anuel AA revela el nombre que llevará su hija y tiene mucho que ver con Colombia

El cantante Anuel AA contó en el podcast ‘BReal TV’ el nombre que le pondrá junto a Yailin a la pequeña que esperan y de la que hace poco revelaron el sexo. Pero lo que llama la atención es que el nombre escogido tiene mucho que ver con la tierra de su ex Karol G.

Según Anuel el nombre escogido es Cataleya, mismo que usó la actriz Zoe Saldana en la película ‘Colombiana’ que se convirtió en ‘Venganza despiadada en Hispanoamérica’ y que es un largometraje de producción francesa estrenado en el año 2011 dirigida por Olivier Megaton.

Pero no se quedó allí, pues segundos más adelante hizo referencia a que es el nombre de la planta, misma que es la Flor Nacional de Colombia. Se trata de la flor de mayo o lirio de mayo, la cual es Cattleya trianae.

Esta pertenece a la familia de las orquídeas, es una planta epífita de hojas carnosas, originaria principalmente de Colombia, aunque su distribución llega hasta Ecuador. Es la más abundante y más característica de las cattleyas colombianas, que por la vistosidad y notable tamaño de sus flores fue incorporada a los símbolos nacionales a partir de noviembre de 1936, para acompañar otros elementos representativos de ese país, tales como el himno, la bandera, el escudo.

Dicen que se lo puso por ser la flor favorita de Karol G

Su designación oficial se produjo como respuesta a una solicitud de la Academia Nacional de Historia de la Argentina. Esta entidad, por encargo del Jardín de Plantas de la ciudad de La Plata, indagaba sobre las flores representativas de cada una de las naciones de América, con el fin de cultivarlas para ser exhibidas en su recinto.

“Como que Anuel sacará jamás a Colombia de su mente y corazón siempre algo tiene que tener. De Colombia 😂 ❤️ 👏 🔥, “Le hubiera puesto Carolina no hay problema, suenan igual”, “La idea es no olvidar a la colombiana Karol 😢”, “Es una flor colombiana y la flor preferida de Karol, de hecho, la usa en sus cadenas 😂 😂 no la olvidara”, fueron las reacciones al conocer el nombre de la hija de Anuel AA.