Melissa Martínez respondió a quienes esperaban ver más piel en sus fotos para Soho

La aparición de ‘Meli’ en la reconocida revista fue un nuevo paso en su ya exitosa carrera. Sin embargo, hubo quienes esperaban que se atreviera a más. Precisamente por eso, Melissa Martínez explicó por qué casi no mostró su cuerpo en las fotos para la Revista Soho. Sus palabras fueron contundentes y demostraron que no le da importancia a la parte física, pues eso no es lo que la ha llevado a triunfar en los medios.

El pasado 19 de noviembre de 2022, en medio de una gran expectativa, la Revista Soho mostró las fotografías de Melissa Martínez en su más reciente versión impresa. La reconocida periodista hizo parte de una edición previa al inicio del Mundial Qatar 2022, en la cual también hubo una íntima entrevista con Luis Díaz.

Como se esperaba ver a ‘Meli’ en una faceta más atrevida, pues el formato de Soho suele ser bastante sensual, muchos terminaron decepcionados. Por lo menos eso pudo verse en las redes sociales cuando se hicieron públicas las fotografías. Es que ella, aunque se vio muy bella, no exhibió demasiado su cuerpo.

Días después de que salieron a la luz sus fotografías en la Revista Soho, Melissa Martínez utilizo su cuenta de Instagram para explicar por qué no mostró más su cuerpo. “No era necesario”, eso fue lo que señaló la exitosa empresaria y periodista, quien también aseguró que para hablar de su carrera no necesita mostrar su cuerpo.

En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión.

‘Meli’ concluyó expresando que las fotos le gustaron mucho. Además, dejó claro que el formato que antes tenía la Revista Soho, el cual era más atrevido, no es para ella. Por eso, ahora que la revista cambió, aceptó aparecer en una edición.

Las fotos a mí me parecieron divinas y espectaculares.

A ustedes les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la Revista Soho, cuando tenía otro estilo de fotografías, y siempre dije que no porque no lo considere pertinente. Y todavía no lo considero para mí.

Me gustaron y me gustó que esta vez tenga directora, porque ella fue la que me convenció de decir: sí, vamos a hacer un artículo chévere. Porque estaba lejos del concepto que tenían antes.

— Melissa Martínez