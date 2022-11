Se sacó una foto con un pez y en vez de devolverlo al agua, se confundió y lanzó su celular

Durante los últimos días un hombre se volvió viral en las redes sociales luego que en TikTok se compartiera un video con el insólito error que cometió. En ese sentido, individuo aparece sacándose una fotografía con un pez que sacó del agua, pero cuando quiso devolverlo, cometió un singular blooper.

¿Qué pasó?

En el registro que se volvió viral en TikTok, logrando el video más de 35 millones de reproducciones, se ve al hombre mientras se toma la fotografía.

Sin embargo, cuando quiso devolver el pez al agua, se confundió y lanzó finalmente su celular.

Tras darse cuenta de su error, el hombre de inmediato reaccionó al hecho, tocándose la cabeza con su mano derecha, y con evidente rostro de lamentación.

El video, que tenía de fondo la canción “Un velero llamado Libertad” de José Luis Perales, generó diversas reacciones.

“No me rio porque perfectamente podría ser yo”, “Una vez me estaba comiendo un bolillo y me limpié la cara con una servilleta, tiré el bolillo y mordí la servilleta”, “ahora si le tocara hacerse un selfish” y “me estoy riendo de esto hace como 15 minutos”, fueron parte de los comentarios.