El juego del Calamar: uno de sus protagonistas fue acusado de abuso sexual y esto dijo

En 2021, Netflix estalló con el estreno de una de las series más vistas y aclamadas en la plataforma, El juego del Calamar o ‘Squid Game’ en inglés. Millones de personas siguieron de cerca los capítulos y se emocionaron con la trama. Ahora, luego de que los productores hayan anunciado una segunda temporada, son varios los que esperan con ansias.

Sin embargo, recientemente el nombre de la serie ha vuelto a sonar, pero por una razón poco agradable, pues uno de sus protagonistas y un personaje muy querido fue acusado formalmente de abuso sexual.

Se trata de O Yeong-su, un actor de 78 años que se llevó el Globo de Oro al mejor actor de reparto por interpretar el papel de Oh Il-nam, la persona de mayor edad que participaba en los juegos a muerte y quien se ganó el cariño de millones.

Ahora bien, el actor norcoreano deberá responder ante la justicia luego de que una mujer lo acusara de tocarla indebidamente. Según informó la agencia AFP, el hecho habría ocurrido varios años atrás, en diciembre de 2017.

De acuerdo con la agencia local de noticias Yonhap, Yeong-su negó los cargos al ser cuestionado por las autoridades.

“Yo solo sostuve su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé con la persona porque dijo que no haría un escándalo de eso, pero no significa que estoy admitiendo los cargos”, fue lo que le dijo al actor a la cadena JTBC.

A raíz de la polémica que envuelve al norcoreano, el Ministerio de Cultura de Corea sacó del aire un comercial del goierno en el que Yeong-su aparecía.