Conozca los estrenos musicales de esta semana

Llega una nueva semana de lanzamientos, y desde Publimetro hemos seleccionado algunos que seguramente lo harán sacudir la cabeza, llorar o simplemente sanará su corazón de la mano de talentos nacionales e internacionales.

1. Morenabeat - Bakano

El nuevo sencillo de la agrupación colombiana una mezcla de ritmos afrocaribeños, con patrones de porro y sonidos tradicionales de las sabanas de Córdoba y Sucre. EL video de ‘Bakano’ tiene sabor a casa, sabor a caribe pues Cristian y Henry querían contagiar al público de la capital del país con sus raíces.

2. La Cobo - ‘Antes de Huir’

Este nuevo lanzamiento es una invitación a dejar las excusas que a veces nos paralizan y a atrevernos a vivir; a que el miedo nos encuentre bailando y así podamos fluir a pesar de las dudas. Bailar para andar la vida y que este tipo de sueños y coincidencias se hagan posibles.

3. The Cure - Wish

En conmemoración a su aniversario número 30, sale a la venta la edición de lujo de ‘Wish’ publicado el 21 de abril de 1992, dicho álbum fue el noveno álbum de estudio de la banda, convirtiéndose en su álbum más vendido.

4. Manuel Carrasco - Corazón y Flecha

Escuchar un disco es, en esencia, un acto de soledad compartida porque tienes que permitir el silencio para que otra persona que no eres tú se instale en tus pensamientos, tienes que estar en disposición de no ser tú y ser un poco más un otro. Tienes que dejar que te atraviesen. Solo el que se muestra, el que se muestra vulnerable, puede ser herido, pero también amado. No hay otra manera.

5. Los Rolling Ruanas - Guagüita

Guagüita, que en las tierras del sur de Colombia, más específicamente en Pasto se refiere a una niña pequeña, pero también cariñosamente una mujer que inspira el amor. Así se titula el más reciente sencillo de Los Rolling Ruanas que viene en colaboración con Lucio Feuillet, reconocido cantautor nariñense; y Chucho Vallejo, compositor y artista también de la ciudad de Pasto, narra una una historia de amor con la magia y la inspiración de los aires andinos, de Nariño y del carnaval.