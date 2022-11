Boca de serpiente espera conquistar con fuerza y corazón a los asistentes de Rock al parque 2022

Sus integrantes honrada de haber llegado hasta acá y ahora esperan que su participación en el evento sea un antes y después en su carrera artistica

Rock al parque, uno de los eventos más importantes en la escena musical de Colombia y latinoamerica se llevará a cabo este 26 y 27 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Habrán invitados internacionales de la talla de Bajofondo, Bersuit vergarabat, La maldita vecindad, artistas nacionales como 1280 almas, De bruces a mi, Nepentes y artistas distritales como Oh’laville, Sin pudor o Boca de serpiente.

Precisamente en PUBLIMETRO hablamos con esta última banda, sus integrantes Juan C. Marín y Santiago Torrents nos contaron lo que significa para ellos presentarse por primera vez en Rock al parque y tener la oprtunidad de hacer parte del mismo cartel en donde se encnutran bandas emblemáticas como 1280 almas y Bersuit vergarabat.

¿Cómo llegaron a ser parte de cartel de Rock al parque?

Fue un proceso arduo porque hay una convocatoria para las propuestas artísticas distritales, nos presentamos, el primer filtro fue un filtro de documentación, todos los papeles estuvieron ‘okey’ y ahí pasamos a que los jurados evaluaran la música grabadas, salimos preseleccionados y eso nos llevó a la última etapa de audición en vivo que se llevó a cabo en el auditorio al aire libre La media torta en frente de los jurados, tocamos, les gustó y bueno afortunadamente quedamos de terceros en el resultado compilado de las diferentes etapas, entonces pues claro nos sentimos tremendamente honrados por haber quedado de terceros entre casi 400 bandas distritales que se presentaron.

¿Se marcará un antes y un después de participar en Rock al parque?

Nosotros que sí, en este momento incluso con los contenidos que nos ha permitido participar estar dentro de la convocatoria ya se nota la diferencia porque la cantidad de entrevistas ha aumentado, la cantidad de exposicion ha aumentado, el mismo hecho de estar participando en la convocatoria, el mismo hecho de haber ganado la beca nos da para estar compartiendo contenido con algo que aseguramos que es pertinente con el evento, con la proximidad al evento que empieza este fin de semana, entonces sí creemos que hay un antes y un después y el después claramente va a ser como todos los registros que queden, la rueda de prensa luego, la exposición que tuvimos frente a toda la gente a todos los asistentes a Rock al parque, entonces sí creemos que va a ser muy importante después.

¿Qué artistas del cartel de este año son los que más les llaman la atención?

De entrada creo que lo que más nos llama la atención del cartel es que es supremamente ecléctico y plural, hay cabida para muchos gustos y para muchas estéticas, nosparece loquísimo compartir con bandas nacionales de tanta trayectoria como 1280 almas, como la Bersuit Vergarabat nos parece tremendo y siento que nuestra propuesta se puede rotular como ua banda de rock que va a estar acompañada de un montón de estilos adyacentes y eso nos parece brutal, nos parece super llamativo, cómo nuestro proyecto puede caber en esa pluralidad.

¿Han tenido como referencia a alguna o algunas de las bandas que hacen parte de Rock al parque 2022?

De los internacionales no creo, tenemos un background rockero, casi rayando con el metal, nuestra adolescencia fue muy metalera y seguimos escuchándolo pero no sé si hayan referentes puntuales que podamos rescatar de ahí, yo creería que no y de hecho nos parece buenísimo, entonces lo que vamos a hacer es descubrir un montón de propuestas que no estaban dentro de nuestro radar y también nos tiene super emocionados, no solamente desde nuestra presentación, sino de nuestro rock como asistentes.

¿Cómo es la puesta en escena de Boca de serpiente, con qué se van a encontrar los asistentes?

Se van a encontrar con un show muy sincero, muy genuino, muy orgánico y muy lleno de corazón, muy entregados, con mucha energía, com mucho sudor, mucho movimiento, mucha distorsión que es lo que es nos mata y nos llena el corazoncito, el ruido, es como un show conciso, contundente, lleno de fuerza, lleno de movimiento. Bueno a los que no nos conocen esperamos que los podamos sorprender gratamente.