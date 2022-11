Video revela que Anitta estaría ahora detrás de Sebastián Yatra ¿Va a acabar con Colombia?

Los recientes Latin Grammys 2022, en los que Anitta tuvo su sensual presentación y el colombiano Sebastián Yatra se llevó dos premios, sigue dando mucha tela que cortar por cada detalle que se conocer ahora.

Y que uno de esos tantos momentos que dejó la premiación fue el de la interprete de ‘Envolver’ cuando decidió bajar del escenario con su cuerpo de baile, pero en medio del perreo del tema ‘Rave De Favela’ decidió poner la mirada en un blanco, y no fue otro que Sebastián Yatra.

Es así como la cantante se acercó de tal manera al colombiano al punto de casi besarlo que de inmediato las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, y más, después que el mismo intérprete haya publicado el extracto en su red social Instagram.

¿Le gustan los colombianos a Anitta?

Fue en diciembre del 2016, cuando Maluma estaba en la cima de su carrera dentro de la música urbana latina y Anitta en su incursión fuera de Brasil, ambos unieron su talento para lanzar el sencillo ‘Sí o No’, una canción que tuvo un gran recibimiento y que marcó una historia de amor entre ellos que había permanecido oculta hasta ahora.

En ese entonces surgieron rumores de que ella y el colombiano Maluma de que pasó algo en medio de las escenas, los encuentros cercanos y las miradas. Hace mas de un año el mexicano Yordi Rosado la tuvo de invitada y la preguntó al respecto.

“¿Te enamoraste de Maluma? hace poco estuve hablando con él y dije qué inteligente hombre”. A lo que Anitta contestó de manera directa “Y todavía lo amo”. Sobre sí se casaría con él dijo “Nosotros decimos que sí, pero después de vivir nuestra vida feliz y después nosotros. Somos muy parecidos, en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan. Y todavía lo amo y mucho, lo amo, independientemente de estar juntos o no lo amo, y puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre, nos amamos y si no nos amamos también sin nadie. esta perfecto. Es que yo me casaría con cualquier cosa”, dijo.