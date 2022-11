Knotfest Colombia revela sus horarios para 2022

Para los sonidos extremos en Colombia con las leyendas absolutas de todas las generaciones. Hoy compartimos los horarios definitivos de este encuentro imperdible y anunciamos la banda sorpresa que se subirá a la tarima el 9 de diciembre en el Complejo El Campín: los inmensos brasileros de Ratos de Porão.

Una agrupación de la vieja escuela que se hace cada vez más relevante, manteniéndose fiel a sus raíces y un legado que han construido pogo-a-pogo desde 1981 de la mano del carismático João Gordo, consolidándose como una institución absoluta del hardcore punk latinoamericano con un sonido crudo, rápido y directo a la cara. Ratos de Porão y Sepultura: las leyendas del metal brasilero, por primera vez juntos en una tarima en Colombia.

Serán tres escenarios dispuestos como tabernáculos para este Carnaval. El Knot Stage recibirá lo más extremo y deseado de esta tercera edición del festival. En orden, veremos en esta tarima a: Acutor, Sepultura, Venom, Pantera y Judas Priest. Mitos antiguos, leyendas contemporáneas y claro, la reunión más esperada del 2022.

El Carnaval Stage celebrará los nuevos tiempos de los sonidos oscuros en el mundo con Vended, Suicide Silence, Trivium y el esperado regreso de Bring Me The Horizon. Finalmente, el Movistar Arena será el escenario donde corearemos himnos e invocaremos gritos junto a Ratos de Porão, Hypocrisy, Samael, Walls of Jericho, Ceguera y Templa In Cinere.

Knotfest Cortesía

Desde las 2:00pm y hasta la medianoche, el Knotfest Colombia será el centro del universo de los sonidos extremos, oscuros y metaleros. Diez horas imparables. Quince agrupaciones irrepetibles. Un solo festival oscuro. Todo, en el nuevo Complejo El Campín de Bogotá el 9 de diciembre. Pronto estaremos revelando los demás detalles de este intenso y desde ya mítico encuentro musical. No te perdonarás quedarte afuera de Knotfest Colombia 2022: compra ya tus boletas en www.tuboleta.com.