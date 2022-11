Shakira le hace señal ofensiva a Piqué en su último encuentro: La guerra está que arde

Soprendidos quedaron los medios españoles tras evidenciar que la guerra entre Shakira y Piqué llegó a un punto en el que los gestos y el lenguaje no verbal hacen parte de una pugna que se vive en la intimidad. El momento quedó captado en video durante el encuentro a distancia de la cantante y su expareja durante un partido de la final del campeonato de softball de Sasha, su hijo menor.

Allí , Shakira en las gradas, saltó, dio a apoyo a su hijo, hizo barra al equipo y no perdió la oportunidad de enviar, según medios internacionales, una señal ofensiva usando el dedo del medio de la mano para que su expareja la viera o que llaman “peineta” en España. Después disimuladamente hace como si se rascara el ojo, pero el momento quedó registrado ¿usted qué opina?

Tras haber pasado más de 10 años en pareja y tener dos hijos juntos, a Shakira y a Piqué no se les hace fácil separar su vida, aunque la colombiana y el espaol intentan seguir cada uno por su lado tras la sonada separación el tema es complicado, aún más si siguen haciendo cosas que terminan involucrando al otro, como por ejemplo, Shakira y su canción ‘Monotonía’ que claramente estaba dirigida para su ex, o Piqué quien se se dice aún tiene imágenes de la barranquillera en su oficina personal.

Pero aunque cada uno por su lado trate de borrar el pasado, hay algo que en particular que les impedirá dar este paso, sus hijos, aunque ya se conoció que hay un acuerdo de custudia que le permite a la colombiana llevarse a Sasha y a Milan a vivir a Miami, esto sucederá hasta inicios del 2023 y aún así Piqué tiene el derecho de ir a visitarlos cuando quiera en la ‘ciudad del sol’ y salir con ellos a pasear y de vacaciones,segú lo que han firmado.

Entonces mientras los niños siguen en Barcelona es inevitable que se conviertan en la razón de los encuentros entre Piqué y Shakira. Esto fue precisamente lo que pasó en su más reciente cruce de caminos, este sábado 19 de noviembre se jugaba la final del campeonato de softball de Sasha, su hijo menor, como era de esperarse sus padre iban a querer estar en ese importante momento, entonces tuvieron que dejar las diferencias de un lado, bueno no del todo.

Según informan los medios españoles que no les pierden el paso, tanto la cantante como el futbolista llegaron al estadio en donde se llevó a cabo el partido, pero ni se determinaron, cada uno estuvo por su lado y ni se vieron a la cara, los dos compartieron con los niños, pero en un círculo grande en donde se encontraban otros padres y los compañeros de equipo de Sasha. Hasta que no se encuentren en ciudades diferentes es difícil que esa tensión de cada encuentro no se siga presentando.