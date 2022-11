Ricardo Montaner habla sobre su reality: “Aprendí que en la vida nada sigue un libreto”

Esta semana Disney + estrenó “Los Montaner”, un nuevo reality en el que la familia Montaner (incluida la familia política) muestra cómo es su día a día. Rodeados de cámaras que los siguen a todos lados, todo el día, los integrantes de una de las familias mas importantes en la industria del entretenimiento exponen lo lindo, lo no tan lindo y lo difícil de ser quienes son.

En Publimetro conversamos con Ricardo Montaner y su esposa Marlene acerca de este nuevo desafío.

¿Qué aprendieron grabando “Los Montaner”?

Ricardo Montaner Yo aprendí que nada en la vida está siguiendo un libreto…que la vida es un constante aprendizaje y un constante experimentar. Siento que mi experiencia principal en este experimento, en esto que acabamos de hacer, es saber que tenemos algo que contar y que a la gente puede parecerle interesante… que puede, de alguna manera, tocar el corazón de los que nos están viendo.

Marlene Yo creo que para mí lo más revelador en todo esto es que lo que para nosotros es normal o pequeñito o cotidiano, para alguien en el mundo es importante; entonces, aprendí a cuidar cada detallito porque no sabes el impacto que en el otro puede tener.

¿Qué es lo que más disfrutaron de esta experiencia?

Ricardo Montaner Lo que más me gustó es ver que con todo lo diferentes que somos, nos podemos dar el lujo de decir que nos amamos infinitamente y que la diferencia del uno con la diferencia del otro forman una especie de carácter, por decirlo de alguna manera, original. Esto que pasa dentro de la misma familia nos permite transitar tanto las cosas buenas como las no tan buenas, de manera muy, muy fluida y amorosa

¿Cuál fue la esencia de este proyecto?

Marlene La esencia de esto es la importancia de la familia. Que tienes que meterle todo, tienes que meterle toda la onda, porque la familia es lo más importante.

¿Qué reflexión les deja este reality?

Ricardo Montaner Uno no sabe si dentro de cada capítulo hay algo que decimos que quien esté viéndolo esté pasando por un momento determinado en la vida. Y uno nunca sabe qué tanto esa persona pudo haber necesitado algún mensaje o alguna de las cosas que dijimos durante esos capítulos. Entonces, si Dios permite, estamos tratando de tocar el corazón de mucha gente que hoy necesita una caricia en su alma.

¿Cómo se sintieron compartiendo algo tan íntimo?

Marlene Yo lo viví con naturalidad. O sea, ha sido orgánico. Esto lo venimos conversando hace mucho tiempo. Entonces no me agarró desprevenida, sino que abrimos las puertas después de tener muy en claro cómo queríamos hacerlo. Ayudó este equipo maravilloso que nos acompañó, súper prudente y súper respetuoso…ellos hicieron que fuera muy fácil y que nosotros ni siquiera nos diéramos cuenta de que ellos estaban ahí. Llegó un momento que a mí se me olvidaba que estaban ahí. Así que ha sido sencillo. Fue sencillo. Era peor lo que me imaginé que lo que terminó siendo, gracias a Dios.