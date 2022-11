BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER (L-R): Alex Livinalli as Attuma and Mabel Cadena as Namora in Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2022 MARVEL. (Marvel Studios/Marvel Studios)

Wakanda Forever no sólo es un nostálgico y emotivo homenaje a Chadwick Boseman, es una gran película sobre el duelo y la familia, sobre la inclusión y el miedo y, sobre todo, sobre asumir la incertidumbre. El trabajo de Angela Basset es memorable y la llegada de Namor es poderosa y diferente a lo que habíamos visto en el MCU. La apuesta por un mundo submarino prehispánico es increíblemente ganadora y memorable gracias a las interpretaciones de Tenoch Huerta (Namor), Alex Livinalli (Attuma) y Mabel Cadena (Namora). Los dos últimos hablaron con PUBLIMETRO sobre esta segunda parte de Black Panther

Black Panther: Wakanda Forever y el nuevo poder latino en Marvel

Wakanda Forever es una película con una poderosa representación femenina. ¿Cómo te sientes haciendo parte de este ejercicio de empoderamiento?

Mabel Cadena: Me siento poderosa, ¿sabes? Porque justo creo que ese ejercicio no solamente es lo que ves en la película, sino el proceso. Pasamos un año de entrenamiento súper duro. Yo creo que me levantaba a entrenar porque sabía que mis compañeras iban a estar ahí y verlas es sumamente inspirador, porque no ves mujeres que están dudando, ni ves este estereotipo que nos han metido en la cabeza: “las guerreras”, sino ves mujeres que están con un compromiso y una disciplina a la que tú solamente te puedes poner a la altura. Entonces ser parte de un universo como éste, como Wakanda, ser de las pocas mujeres en Talokán que también están representando esta fuerza, me parece una oportunidad increíble para representar no solo las mujeres, sino a las mujeres latinoamericanas, hispanas, mexicanas, de todas partes del mundo, y no sé si estamos abriendo una narrativa que empodera desde un lugar que llena el corazón muchísimo.

¿Como ven la inclusión de una cultura prehispánica como la nueva gran potencia del Universo Marvel?

Alex Livinalli: ¡Wow! No tengo las palabras exactas para decirte lo que se siente estar aquí, en este nivel, en este universo, manteniendo lo que es la cultura latina, presentándola… no sólo eso, sino las puertas que se van a abrir para los demás, los que vienen, la nueva generación, los niños que crecen en EEUU de padres que decidieron emigrar, de niños en Sudamérica, Centroamérica, el que puedan ver en el cine a alguien que se parezca a ellos, que hable como ellos, que tengan acentos como ellos. Es algo muy lindo.

Mabel Cadena: A mí me rebasa el pecho, las emociones y las palabras. Porque a pesar de que hemos tenido colegas latinos que han abierto puertas también, ha tomado mucho tiempo para que empiecen a contarse estas narrativas. Salma Hayek, Óscar Isaac, Gael García, Diego Luna, todas estas personas han roto muchísimas puertas para que también nosotros lográramos colarnos. Sí, es increíble ver cómo nuestra diversidad de caras, de colores, de países, pueden hoy ser parte de una película como Wakanda Forever, sobre todo porque no es nuestra. La lengua maya, que es la que retoma Talokán no está ni siquiera doblada, es una lengua que se va a respetar, entonces estás viendo el español, el inglés, maya, francés… Hay una cantidad de idiomas y diversidad y de riquezas en una película que no la hace solo una película de superhéroes; es una película que representa a un montón de personas que hemos estado listos hace mucho tiempo y que hoy nos están abriendo una puerta muy grande, y que deseo con todo mi corazón que sea algo que muchas otras productoras y plataformas sigan replicando en este lado y en cualquier otro lado del mundo. ¿Sabes? Que nos abran esas puertas porque muchos estamos listos para querer derribarlas y apropiarnos de las narrativas.

Álex, necesito que nos cuentes de esas espectaculares escenas de pelea con Dani Gurira. ¿Cuánto tuvieron que trabajar en ellas?

Alex Livinalli: Uy, mira, eso fueron meses y meses y meses de entrenamiento. Danai es una compañera espectacular en el baile, en la coreografía: ¡espectacular! Y fueron muchas horas de entrenamiento preparándonos no solo la coreografía, sino mentalmente lo que son los movimientos teniendo el vestuario, que afecta. Porque mi vestuario me afectó mucho comparando cuando entrenábamos en ropa normal y cuando me ponía el vestuario; eran eran dos cosas diferentes. Mi vestuario pesaba casi 30 libras (14 kilos), el movimiento no era tan, tan fluido; eso tomó su tiempo, pero lo logramos. Y espero que les haya gustado. ¿Te gustó?

¿Qué significa para cada uno de ustedes y su carrera entrar en el Universo Marvel con dos personajes que son tan icónicos para la historia del cómic y para la película misma como Namora y Attuma?

Mabel Cadena: Representa un montón de cosas personales. Representa un montón de cambios en mi propia historia, en la narrativa de mi propia historia. Tengo mucha esperanza que represente cambios para no solo nuestras carreras, sino las carreras de mucha gente increíble que está allá afuera. Estoy tomando cada oportunidad que tengo para tener las herramientas que, si bien aún no tengo, las las necesito fortalecer para tomar esas narrativas que se abran en este lugar, porque sí quiero seguir contando historias de este lado, sí quiero seguir creciendo mi carrera hacia otro tipo de lugares y la verdad es que espero que Black Panther abra más puertas para nosotros, para los que estamos involucrados y los que no, porque creo que es un universo maravilloso y creo que la historia que hemos decidido contar la contamos desde un lugar súper humanizado. Entonces no está nada etéreo, no es un show, no son superhéroes que no podrían ser superhéroes, que sus superpoderes vienen desde los súper humanos que son dentro de esa ficción y los súper humanos que somos fuera de nuestra ficción.

Alex Livinalli: Muy contento, emocionado de lo que representa, no sólo para nuestras carreras, sino para los que vienen atrás. O sea, nosotros no estuviéramos aquí si no fuese por la primera, por Black Panther, por todas las puertas, por todas esas paredes que derrumbaron. Estoy orgulloso de lo que puede pasar con esto para la nueva generación, así como que me siento como que “dale, agarrame que te toca a ti”. Me siento así y emocionado, muy emocionado.