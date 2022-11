“Me quedé sin concierto”: joven contó cómo la estafaron con las boletas para ver a Bad Bunny

Revelan las exigencias de Bad Bunny para dar un concierto. / Foto: Getty Images (Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation)

En Twitter se ha hecho viral la historia de una joven colombiana que contó cómo la estafaron con las boletas del concierto de Bad Bunny y, por este hecho, ni ella ni sus amigos podrán asistir al evento. Para sorpresa de muchos, otras personas reconocieron que también fueron víctimas de la misma modalidad de estafa.

En esta red social comentó:

Abro hilo de cómo me robaron para Bad Bunny a mí y a mis amigos y ya me quedé sin concierto. Imagínense que varios amigos y yo no conseguimos boleta en la preventa del concierto como la mayoría de gente. Pasaron los meses y dos amigos le compraron a un man llamado Camilo Henao que supuestamente vendía desde ‘tuboleta’.

Le hablé y le pregunté que cómo sabía que era verídico y me mandó las siguientes fotos (él no sabía que yo era amiga de mis dos amigos que le habían comprado).

Al ver el nombre de los dos amigos que le compraron, con las cédulas, todoooo pensamos que era verídico y le compramos demasiadas. Les juro que más o menos 15 boletas para todos los que faltábamos.

El día de hoy, faltando tres días para el concierto, mi amigo que le compró me cuenta que llamaron a ‘tuboleta’ y las boletas no existen, llamo a verificar y efectivamente son falsas, el Mal&%”% nos bloqueó a todos y ya nos quedamos sin concierto.

Lo que me ‘emputa’ no es la plata, es que hace demasiados meses teníamos la ilusión de ir al p*to concierto y ya no podemos, que depresión.

Algo importante es que la boleta se ve 100 % real, o sea SE LOS JUROOOOOOOO, pero el número de seriado no existe buenas noches.

Otro usuario de Twitter respondió: “¿Ey, como así? A mí y a otros 4 amigos nos vendió oriental baja el mismo men jajaj”.

Mientras que otra usuaria aseguró que el estafador “se hizo la navidad” con esta modalidad.

