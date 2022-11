“Muy linda, lástima las medias veladas”: critican a Aura Cristina Geithner por no mostrar bien las piernas

Los días pasan y cada vez llegan más publicaciones de la actriz y cantante Aura Cristina Geithner que deja a más de un miembro de su comunidad digital enamorado, y es que ella sabe bien cómo combinar encanto con sensualidad.

En una de sus más recientes publicaciones ha vuelto a hacer lo mismo y es que la intérprete de ‘Querida Socia’ posó luciendo penacho, un espectacular toque de plumas de indio en su cabeza, desde una de las calles del reconocido Down Under the Manhattan Bridge Overpass D.U.M.B.O en Nueva York.

Allí sonriendo ante todos y ataviada en un vestido negro que dejó al descubierto sus piernas llegaron las imágenes que al parecer no fueron del agrado de todos, pues las críticas se hicieron presentes.

“Muy linda, lástima las medias veladas 🙊” y “Tiene un cuerpo muy bonito y trabajado no le hace falta la media velada y menos con zapato abierto. Se le notan mucho en sus fotos”, son las críticas que recibió Aura Cristina Geithner.

El uso de medias veladas por parte de la actriz es continuo, pues al menos en la mayoría de sus publicaciones luce algunas. Sobre esta pieza se sabe que en algunos lugares no se usan para nada, mientras que en otros son sinónimo de elegancia y buen gusto.

Estas se pueden clasificar en dos grandes grupos, las que suplen una necesidad funcional y las que sirven como complemento de la imagen como el caso de Aura Cristina Geithner.

Las medias funcionales pueden servir para mejorar la circulación de las piernas, disimular imperfecciones, controlar tus curvas para mejorar como se ve la ropa o para simplemente protegerse del frío.