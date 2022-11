El duro mensaje de Yeison Jiménez a quienes hacen daño en una relación

Yeison Jiménez sigue sumando éxitos a su carrera musical que lo consolidan como uno de los mejores exponentes de la música en Colombia y es que cada presentación del intérprete de ‘Ya No Mi Amor’ se llena de las más sinceras ovaciones.

Ahora, recientemente en una de sus posts en la red social el cantante ha publicado un video de una de sus interpretaciones con una canción que es considerada como uno de los más grandes himnos de despecho, se trata de ‘Tenías Razón’.

“Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar, pasaron varios días, ya no estás, no sé nada de ti, pero me estás dejando de importar”, se escucha a Yeison Jiménez cantar en el video, pero al pie de publicación llegó un texto que es aplaudido por todos “¡Mándenselo sin pena al desgraciado o la desgraciada que se la hizo! Porque uno llora, patalea, bebe, pero no vuelve 😌”.

Como era de esperar las reacciones a la publicación no se hicieron esperar por lo que los miembros de su comunidad digital y fanáticos llenaron el post de diversas reacciones avalando las recomendaciones hechas por el cantante.

“Yeison Jiménez esto es un tema que no se apagara jamás🔥”, “Para mí, una de las mejores canciones 😍 no puede faltar en mis fiestas 👏 👏”, “No puedo enviárselo, me tiene bloqueada... 😂”, “Ja ja ja y también hay que decirle que hace rato dejó de importar 🔥 ❤️ 🤠 🥃”, son solo algunos de los mensajes que destacan en el post.

Más allá del mensaje de Yeison Jiménez

Se tiende a relacionar el duelo con el fallecimiento de un ser querido, pero no siempre es así. Pues también se produce por la pérdida de un trabajo, ruptura de una relación sentimental, un cambio de algo. La duración es muy variable ya no solo en tiempo, ya que puede ser entre 2 meses y 2 años, sino también en cómo se afronta esa pérdida.

Ya que esto va a depender de las fortalezas, los mecanismos de defensa y la estructura cognitiva. Es por ello que tal como señala Yeison Jiménez en sus palabras cada persona elabora el duelo de una forma muy diferente. El duelo es muy personal, singular, individualizado, simplemente no hay dos duelos iguales.