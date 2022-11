Un TransMillenio lleno de sangre: Impactante imagen deja sin respiración a los bogotanos

TransMilenio ha sido el transporte púbico más afectado y comentado en las últimas semanas. Uno de los casos que más ha comentado en las últimas semanas, sobre todo por el caso de Hilary Castro, quien fue violada en el mismo transporte público. Ahora, parece comprobarse que es un completo peligro andar en TransMilenio.

Hace poco se hizo viral el paro que se hizo en el transporte público liderado por mujeres, por el caso de Hilary, en donde, hasta el momento, se había apresado al sospechoso, pero fue encontrado muerto en una URI de Paloquemao.

Sin embargo, en redes sociales empezó a circular una espeluznante imagen, en donde aparece un asiento lleno de sangre. Pero no se trataron de unas gotas no más, sino de un río que corría hacía abajo.

Hasta el momento, no es claro lo que pasó, pero en definitiva, son imagines que han estado impactando a todos los ciudadanos, ya que es increíble que en un sistema como lo es TransMilenio, se pueda estar seguro.

En el comunicado de la cuenta que publicó la foto original se leyó:

“cuando me subí el bus ya estaba lleno de sangre y estaba tan lleno que no podía ver bien, la gente hablaba de un robo pero nadie daba información con argumentos y preferí no creer nada, es muy fuerte ver este tipo de escenas y el cómo las tenemos tun normalizadas independientemente de lo que haya pasado, hubiera sido sangre por un accidente, enfermedad o herida, transmilenio como empresa de transporte debe tener un protocolo de salud pública, cuidando nuestra salud física y puede que mental en algunos casos”