Benito, de ‘Pasión de Gavilanes’, ahora pesa 85 kilos, pero está “destruido” por su separación

Giovanni Suárez le dio vida, hace ya varios años, al personaje de Benito en la famosa novela ‘Pasión de Gavilanes’. Debido a ese personaje, el actor fue recordado por años y años. Ahora que varios lo han seguido en redes sociales, se han dado cuenta que la relación de por más de 15 años que llevó con su esposa, se acabó.

Para finales del 2021, el actor se vio bastante grave, luego de estar internado por sobre peso. Debido a dicho problema, decidió empezar a cuidarse de una mejor manera, para empezar a tener mejor salud. Se sometió a una operación y ahora, con una alimentación saludable, ha logrado quedar en 85 kilos.

En medio de una entrevista para ‘La Red’, el famoso actor reveló que pasó de tener camisas talla xxxl, a poder lucir una L, de tener talla de pantalón 43 a poder tener uno de 34.

Y es que el cambio se le nota, sobre todo por la salud que tiene ahora. Sin embargo, la felicidad no es completa, pues terminó una relación de más de 15 años con la madre de sus hijos, que lo han hecho pensar en hasta la posibilidad de suicidarse, pero no lo hizo porque no volvería a ver a sus hijos.

Confesó que todo empezó por una pelea normal y fue tan duro con ella, que la trató como lo peor, así que ella decidió finalmente empacar sus cosas e irse de la casa.

El actor reveló que una de las cosas más difíciles, fue encontrarse con la mas completamente vacía, despertándose en medio de la noche sin saber que hacer y hasta con la mano apretada, pensando que su esposa sigue al lado de la cama.

Poco a poco la vida de Giovanni ha seguido, pero reveló que no ha sido nada fácil lidiar con esa despedida.