“Dulce y femenino”, Melissa Martínez soltó detallitos de sus fotos ligerita de ropa

Aunque su belleza está muy lejos de ser la principal razón de su éxito, muchos consideran que la reconocida periodista deportiva podría dedicarse a tiempo completo al modelaje. Precisamente por eso, Melissa Martínez entregó detalles de sus fotos para la Revista Soho. La aparición de ‘Meli’ en el medio, reconocido por apostarle al erotismo y la sensualidad, tiene a sus seguidores bastante emocionados y por eso ella habló al respecto.

Vea también: Melissa Martínez quedó plantada por el seguidor al que le aceptó una cita

El 2 de noviembre de 2022, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el periodista Diego Rueda le preguntó a Melissa Martínez cuándo saldrán a la luz sus fotos para la Revista Soho. Ella se sorprendió, ya que no sabía que su colega y compañero tenía dicha información.

Melissa no se achantó y, por el contrario, entregó breves detalles al respecto. “En la próxima edición impresa…”, así fue cómo la exitosa empresaria confirmó que accedió a trabajar con Soho, loque significa mostrarse en imágenes más atrevidas a lo que acostumbra.

El 3 de noviembre de 2022, Melissa Martínez utilizó su cuenta de Instagram para entregar detalles de su participación en la Revista Soho. La bella periodista contó que ya tuvo su última tarde de fotos y las calificó con un par de adjetivos. Además, dejó claro que las fotografías son de su total gusto.

Estoy terminando la tarde de fotos. Nos fue espectacular. No les voy a anticipar mucho, pero todo me pareció que quedó muy lindo, muy sutil, muy dulce y femenino.

Me gustó muchísimo. Muchos me han preguntado, pero no les puedo contar mucho.

— Melissa Martínez