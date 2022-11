¿No era pues que le ganaría a Mateo Carvajal? ‘La Liendra’ se retira del reality antes de iniciar

‘La Liendra’ de una manera divertida, pero a la vez alarmante pues desató la preocupación de su comunidad digital ha anunciado su salida del reality al que dijo que iría, y que se murmura es ‘La Isla de Los Famosos’ debido a imposibilidades de salud.

Días atrás el creador de contenido había hecho alarde de lo que era su preparación para la competencia al punto de retar al atleta Mateo Carvajal, quien hasta ahora sí forma parte de la producción.

“Como ustedes saben me tuve que poner en forma, porque en 15 días me voy al reality que les dije que me iba a ir. No gana el más musculoso, no gana el más grande, creo que gana el que tenga mejor mentalidad y el que sea más resistente, así que por eso me estoy preparando. Y una cosa le voy a decir a Mateo Carvajal no se confié perro, que si nos llega a tocar juntos… ¡Te saco!”, exclamó ‘La Liendra’ días atrás.

Pero ahora esto no se podrá dar ya que, tras la evaluación médica requerida antes de entrar en la competición, los especialistas detectaron algunos problemas que puedan agravarse en su estadía y participación en el programa.

“Recuerdan que hace un mes les dije que iba para un reality, yo sé que ustedes se acuerdan pues yo no he parado de prepararme, he entrenado, he corrido, he engordado y hasta vomitado para ir a ese reality a ganarlo y no a decepcionarlo. Me acaban de informar que no podré ir al reality ya por temas de salud. Me hicieron exámenes de oído y salí sordo. De verdad me salieron los exámenes de oído mal y puede que pierda a futuro un oído porque la verdad no estoy escuchando nada bien”, confesó ‘La Liendra’.

Contó que nunca nates se había hecho exámenes similares al respecto y que los especialistas le prohibieron hasta el uso de audífonos. Pues el reality al parecer tendrá pruebas muy difíciles por lo que está en riesgo su salud.