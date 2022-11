Viral: Joven enseña “truco” para que los limpiadores de parabrisas se alejen del auto

¿Te ha pasado que vas por la calle en tu auto y los jóvenes que limpian parabrisas te abordan y le ponen agua y jabón al vidrio para que les pagues algo? Muchas veces no tienes dinero o simplemente no quieres que lo mojen pero ellos siempre lo hacen.

Por educación te toca sacar algo de dinero, pero también da un poco de pena seguir el camino sin pagar nada.

A fin de cuentas, no nos pueden obligar, pero estos trabajos callejeros no se rigen por las mismas normas y pasa que los chicos intentan ignorarte si les dices que no. Es verdad que el negocio es un poco invasivo y anárquico, pero de eso se trata.

El consejo de un joven

El usuario @maxort publicó un clip que acumula más de 4 millones de reproducciones, y tiene que ver con un consejo para que puedas lejar de tu auto a los limpiadores de parabrisas que siempre se acercan a pedir dinero a cambio.

“Te voy a enseñar una técnica infalible para que no le tengas que dar dinero a los limpiaparabrisas nunca más”, menciona en el video, reseñó El Universal.

Para el autor del clip, lo único que hay que hacer es encender el limpiaparabrisas cuando ellos lancen el primer chorro de agua contra el vidrio. De esta formas ellos no se acercarán y buscarán otro coche.

Las reacciones fueron bastante variadas ya que algunos consideran que esa acción es poco empática con gente que está necesitada. Otros piensan que no es algo tan científico porque hay algunos chicos que no se van e incluso hay los que sí se molestan de verdad.

“Wey, ya lo hice y los hicieron hacia el frente y siguieron limpiando hasta el de atrás”, “a nosotros nos pasó y se enojó, y nos empezó a tirar cosas al carro”, le escribieron.

Es uno de los trabajos informales más populares en las calles (Agencias)

Qué tanto son 5 pesos

“No se vayan a quedar pobres por dar $5 pesos, ni más pobre ni más rico”, opinaron otros usuarios que creen que hay otras formas de poner límites a este tipo de trabajos de la calle. “Lo único que hay que hacer, es decir que no, aunque te hayan echado agua y después no darles dinero. ¡Y listo!”, dicen los más categóricos.

Los limpiadores de parabrisas son un tipo de trabajo callejero presente en casi todos los países de Latinoamérica y algunas zonas de Asia en los estratos más necesitados.

También existen los artistas callejeros que hacen rutinas durante el cambio del semáforo y otros buscan vender algún producto, como dulces, artesanías o elementos utilitarios a los conductores que transitan por las grandes ciudades.

