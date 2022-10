Sebastián Tamayo reveló que le ofrecieron papeles para películas de adultos

Sebastián Tamayo se hizo conocido en la televisión nacional desde que apareció como participante en ‘Protagonistas de Novela’. En dicho programa, incluso, sostuvo una relación con Elianis Garrido. Desde ese momento, muchas marcas y programas estuvieron interesados en él, así que incluso llegó a participar en ‘Guerreros’ del Canal 1.

A pesar de que le ha ido bien, según lo que se ha visto en redes sociales, muchas personas mal intencionadas han llegado a él ofreciéndole todo tipo de propuestas indecentes, como él mismo lo ha dicho.

En medio de una programa de ‘Lo Sé Todo’, el actor y modelo confesó que desde hace mucho se viene corriendo el rumor de que es gay, cosa que desmintió. Sin embargo, algunos no han entendido claramente así que decidieron llegar a él para decirle que, para que su carrera creciera más, tenía que acceder a ciertas cosas que él no quería.

“Que me dejara consentir” afirmó el modelo. Pero no fue lo único, sino que incluso le han llegado a ofrecer papeles dentro de las películas para adultos, cosa que él no ha aceptado, pues no considera que lo necesite para lograr salir en la industria del entretenimiento.

Y es que es cierto que Sebastián tiene un ‘no sé que’, que ha atrapado a más de una mujer, incluso al mismo tiempo, pues hay que recordar que hace algunos meses, cuando estaba participando en ‘Guerreros’, se involucró sentimentalmente con una participante, pero no le dijo que fuera del programa también mantenía otra relación amorosa.

Hoy en día, sigue su carrera en pie modelando para diferentes marcas, sobre todo de ropa íntima.