Afirma ser una cebra: joven “transespecie” acusa que fue discriminada porque no la recibieron en refugio de animales

Una joven “transespecie” se volvió viral a través de las redes sociales, luego que acusara discriminación desde un refugio de animales al no ser recibida, asegurando que se siente una cebra. El video fue compartido a través de TikTok y generó diversas reacciones entre los usuarios.

¿Qué pasó?

La mujer, que se identificó como “Cebri”, indicó que no fue recibida en el refugio de animales luego que se le acabara el contrato de arriendo del lugar donde vivía.

Sin embargo, en el lugar no la aceptaron. “Me dijeron que no, literalmente. Que los animales que estaban ahí tenían miedo de mi, algo que me pareció bastante especista y una falta de respeto increíble porque como pueden comprobar, soy una cebra”, expresó.

De acuerdo a la joven, en el refugio le señalaron que “los animales no se sentían seguros, que estaban traumatizados y han sido atacados por los seres humanos. Yo sólo entendía discursos de odio y exclusión”.

El registro generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes dudaban si lo que expresaba la mujer era la verdad o solamente una broma.

“Esto es enserio?? es por broma cierto?”, “les cuesta ver la ironía?”, “concuerdo contigo, yo soy un tigre”, “¿será broma esto o no?”, “te entiendo, yo soy una nube y el cielo no me acepta que porque no puedo flotar” y “yo soy Gokú”, fueron parte de los comentarios.