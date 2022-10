‘Epa Colombia’ confesó que le dio pena subir el video con Álvaro Uribe, pero le tocó

‘Epa Colombia’ ha tenido varios problemas con su empresa, debido a que el gobierno le puso muchos problemas por sus ventas, según lo que ella confesó. Desde hace un par de años, ‘Epa’ ha crecido de una manera impresionante, por eso mismo, muchos creyeron que la plata que tenía en su empresa, era ilegal.

A pesar de todo el éxito que ella ha tenido con su empresa de keratinas, se ha visto involucrada en mil y un problemas, tanto, que incluso llegaron a cerrarle varias peluquerías por suposiciones.

Ante la preocupación de ella como empresaria, aseguró que tuvo que tomar las medidas necesarias para no dejarse pisar injustamente. Las redes sociales se volvieron su soporte para denunciar y pedirle ayuda a las personas.

Pero no fue lo único, sino que incluso, en un momento, subió un video con Álvaro Uribe, el expresidente que levanta amor y odio en Colombia. Muchos empezaron a comentar que ella había caído bastante bajo, sobre todo porque la mayoría de sus seguidores no soportaba a Uribe.

Ahora, en medio de una entrevista, confesó que prácticamente le tocó, así ella no quisiera, pues se vio tan atacada por parte del mismo gobierno, que le pidió ayuda a como diera lugar.

En ese momento no se entendió de esa forma, pues estaba pronto a ser las elecciones presidenciales, en donde se decía que ‘Fico’ Gutierrez era su candidato. Obviamente, muchos entendieron que ella estaba apoyando al candidato y se había vuelto uribista.

Pero la realidad era otra. En medio de una entrevista con Dimelo King, la empresaria aseguró que lo hizo en un momento de desesperación:

“Uribe me ayudó y la gente me dijo ‘paraca, usted no la da, se me cayó un ídolo’. Este man me tiene o me tiene que ayudar, cuando me dijo ‘señorita’ yo dije ‘uy marica, aquí fue’. Luego me pidió que subiera el videito y yo ‘nooo, dejémoslo así, privadito mi hermano’ y el ‘no, subámoslo’. Perdí casi un millón de seguidores. Me tuve que juntar con el enemigo” terminó por decir ‘Epa’