No la perdonan en redes y critican a Lina Tejeiro por “lanzarse marrano en tobogán en una relación”. Esto después de darse a conocer la abrupta ruptura de la actriz con ahora su expareja Juan Duque. La noticia dejó perplejos a sus fanáticos que le desean una estable vida sentimental a la intérprete.

Todo esto se dio a conocer cuando Duque, cantante y creador de contenidos en redes sociales, habló hace algunos días en el programa “Buen día Colombia” del canal de RCN sobre la relación que tiene con Tejeiro y allí afirmó que la situación de su noviazgo no era lo mejor.

“Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo el influencer en el programa.

No la perdonan: critican a Lina Tejeiro por “lanzarse como marrano en tobogán en una relación”

Las declaraciones cayeron como un balde agua fría a sus seguidores de redes sociales, pues la pareja confirmó su relación de noviazgo apenas hace poco más de un mes, exactamente el 8 de septiembre pasado.

Lina Tejeiro y Juan Duque solo llevarían un par de meses juntos, desde que se les empezó a ver en eventos en común y coqueteaban públicamente en Instagram. Hace poco tiempo decidieron hacer pública su relación con algunas fotografías de los dos. Ahora incluso se dejaron de seguir en Instagram.

“¿Viste? Quien juega tiene que saber perder”, escribió Tejeiro en su cuenta de Twitter, un comentario que sembró curiosidad sobre el estado de su relación con Duque. Tras el tweet las especulaciones empezaron a llegar.

¿Hubo una infidelidad de por medio en la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque?

Además de esto, una internauta habría afirmado que Juan Duque le estaba coqueteando mientras estaba con Lina Tejeiro. Lo que confirma que aquellos que se llaman Juan son infieles.

“¿Cómo así que estuve coqueteando con el novio de Lina Tejeiro y el man me copió? JAJAJAJAJA Dios, amo mi trabajo”, fue el mensaje al que Lina respondió con un simple emoji haciendo referencia de desconcierto.

Acá algunas reacciones en redes sobre la ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque:

-Mor, intenta con un gordito, pobre y desconocido, somos re fieles. Por aquí a la orden.

-Yo creo que Lina debe tomarse las cosas con más calma . Para próxima salir , conocer bien a la persona y ahí si lanzarse como marrano en tobogán . Es mi opinión.

- Con todo respeto,pero percibo que Lina Tejeiro no ha podido superar lo del cara de pelaito de Andy Rivera !El amor es extraño! ¿Que tendrá este tipo q una mujer como ella no se lo puede quitar de la mente? Citica, porque eso debe causarle desazon y angustia. Ojala pueda superarlo algún día.

- Hay amorcito de verdad que lo único que me gustaría es verte feliz con quien sea, pues se que no voy a ser yo pero cuando se quiere de verdad a alguien verla feliz, eso solo te llena un abrazo y bendiciones.

- Mor pero es que usted conecta con todo el mundo, parece un cargador.