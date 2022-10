Estudio asegura que algunos productos usados para alisar el cabello aumentan el riesgo de cáncer

Con la idea de un estandar de belleza alto, muchas personas se someten a diferentes procedimientos para mejorar su apariencia, según su percepción de perfeccción, por esto se realizan cirugías para cambiar el tamaño de sus senos, la forma de su rostro, reducir medidas y peso, entre otros procesos pueden poner en riesgo a ls personas si no se realiza con el debido acompañamiento profesional.

Pero no tienen que ser procedimientos tan extremos para que la salud de las personas pueda verse afectada, en ocasiones hay procesos de belleza que son parte del día a día de las personas y no se piensa en elos efectos negativos que pueden llegar a tener a mediano y largo plazo. En este caso científicos analizaron los consecuencias que puede tener someterse alisados de cabello y encontraron datos sorprendentes.

Según un estudio publicado en Journal of the National Cancer Institute científicos encontraron que los productos que se utilizan para alisar el cabello puede tener graves reacciones en el cuerpo de las mujeres, llegando incluso a producirles cáncer de utero. Los analistas afirman que las mujeres que se someten a estos procedimientos más de cuatro veces en un año tienen el doble de posibilidad de desarrollar cáncer de endometrio, un dato que sin duda no deja de ser alarmante y pone en evidencia la importancia de tener en cuenta cada acción que se realiza.

Los especialistas indican que algunos de los productos que son utilizados para hacer este procedimiento de belleza tienen químicos, que actúan como estrogenos en el cuerpo femenino interrumpiendo los procesos normales que tiene el organismo de las mujeres, lo que tendría una influencia en el desarrollo de esta enfermedad.