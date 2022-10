¿La Jesuu quiere un bebé? La influencer dejó una pista al respecto

La Jesuu ha sabido ganarse un puesto privilegiado en el mundo de las plataformas digitales, encantando a sus más de tres millones de seguidores con contenido variado, predominado de humor. Pero en un giro de eventos, la influencer decidió compartir una historia diferente, dejando una curiosa pista respecto a su futuro como mamá.

La caleña se ha movido por diferentes temas en sus redes sociales, desde parodias y sátiras que le sacan muchas sonrisas a sus seguidores, pasando por algunos detalles sobre belleza, hasta temas más serios como el bullying, el autoestima y la aceptación, situaciones por la que ella misma ha atravesado.

Pero en esta oportunidad sorprendió a más de un seguidor al abordar un tema que no había tocado previamente: los bebés y la maternidad. A través de un par de historias de Instagram, La Jesuu habló sobre los nuevos bebés realistas que muchas personas están consiguiendo para tener una experiencia similar a la de la maternidad.

Y a propósito de esto, la joven comentó que serían el regalo navideño ideal para ella debido a la fácil que es “cuidar” a este tipo de bebés. “El hecho aquí es que como a mí me encantan mis niños, hermosos y divinos, pero que no molesten, ese me lo voy a dar como regalo de Navidad”, confesó.

Pero no pasó mucho tiempo cuando su característico sentido del humor salió a flote al comentar que todo se trataba de una broma y que a pesar de no ser bebés reales, todavía no buscaba involucrarse en un compromiso de este tipo.

“Mentira, cancelado. Toco madera, toco madera”, dijo La Jesuu entre risas mientras le daba una conclusión al video mostrando un clip de estos bebés sintéticos, dejando ver lo realistas que son y el curioso material del que estaban hechos.