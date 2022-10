La razón por la que la hermana de Karol G decidió cerrar su cuentas en las redes sociales

Karol G es una de las grandes exponentes del talento colombiano, llevando su música a varios rincones del mundo y consiguiendo una gran cantidad de fanáticos que apoyan sus temas y siguen de cerca varios aspectos de su vida. Pero su hermana, Verónica Giraldo no se queda atrás, ya que también ha logrado conseguir una buena reputación en las redes sociales.

Y a pesar de que su fama se debe a estas plataformas en donde comparte tutoriales de maquillaje y tips de belleza, tal parece que la joven se alejará indefinidamente de los medios digitales e incluso cerrará sus cuentas.

Así lo anunció Verónica Giraldo en una publicación en sus historias de Instagram, confirmando que cerrará esta y otras cuentas de redes sociales a su nombre, explicando que de momento se encuentra atravesando por varias situaciones complicadas que la llevaron a tomar esta decisión.

“Tomé una decisión por ahora de cerrar mis redes sociales. Ustedes saben que me he mostrado un ser super positivo en mi vida, pero en este momento de mi vida me encuentro en un mar de tantas cosas que siento que ya no soy la Verónica de antes, por eso tomé la decisión de no estar más por acá”, explicó la hermana de Karol G.

Sin embargo, antes de culminar con el emotivo mensaje de despedida, Giraldo dejó ver que esta medida podría ser algo temporal, de modo que su ausencia en las redes sociales solo será hasta que logre resolver algunas de las situaciones que la tienen distraída y fuera de sí misma.

“Sé que más adelante vendré con más fuerzas, siendo mejor que antes y una mujer más positiva de la vida. Los extrañaré mucho”, concluyó la hermana de Karol G, quien también se hace llamar en ocasiones como Vero G.