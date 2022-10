AdriLatina responde a quienes la cuestionan sobre su vitíligo

Todo inició por un video en el que Adriana Valcárcel, mejor conocida como AdriLatina, se unió a uno de los trends más virales de las redes sociales con el tema ‘Ni Por Favor’ de Pedro Infante más popularizado como ‘Si No Me Quieres Ni Modo’ en el que ella muestra cómo se ve realmente su piel sin ningún tipo de filtro.

Puede leer: AdriLatina dice que más nunca grabarán contenido con su hija Salomé

Pero al ser publicado generó todo tipo de reacción de parte de sus millones de seguidores en la red social TikTok en la que le dijeron “Te juro que jamás me di cuenta estás tan bonita que ni cuenta me di”.

Horas más tarde publicó otro video en el que hizo referencia a la enfermedad que padece que y la forma en la que muchos no han notado en las redes sociales que la padece.

“Para los que me preguntan yo nunca me maquillo mis manchitas, se me notan más porque soy bronceada. Cuando grabo en TikTok no se nota tanto, porque TikTok ya viene con un filtro que suaviza el rostro. Pero si se lo quito miren como se ve”, contó mientras se mostraba al natural.

Seguidamente continuó sin ningún tipo de filtro para contar que en las últimas fechas se ha notado muchísimo más de lo normal pues ha tenido baros días soleados, agregando que ella jamás usa maquillaje para taparlas.

“Ahí se me notan más porque estos días he estado muy expuesta al Sol y me he bronceado, pero las manchitas blancas no se broncean, pero cuando llegue de nuevo a mi casita, y pasen los días y me blanquee otra vez mi piel normal, pues no se me van a notar tanto las manchas, ¿Sí me entienden? Pero realmente yo nunca me las maquillo, me las dejo así”, confesó AdriLatina.