Esta actriz de Euphoria participa en nueva película de Marvel realizada por Sony

El objetivo de Sony con Marvel es expandir el universo de Spider-Man, y para eso preparan películas como El Malo, que será protagonizado por Bad Bunny y Madame Web, quien tendrá a Dakota Johnson al frente de esta mutante clarividente cuyos poderes de precognición le permiten conectar mentalmente con las arañas.

Además de Dakota, la película contará con la participación de Sydney Sweeney quien viene de hacer su mejor trabajo en la segunda temporada de Euphoria, donde alcanzó una nominación en los premios Emmy por su personaje de Cassie Howard.

En las primeras imágenes de la filmación, que se desarrolla en New York, se puede ver el primer look de la actriz, que si bien todavía no se tiene claridad de su papel, muchos foros apuntan a que será la encargada de interpretar a Julia Carpenter, la segunda Spiderwoman.

Sweeney tenía el pelo con un color casi en tono caoba. Además de gafas y poco maquillaje para remarcar la inocencia del personaje en esta película.

[Te recomendamos leer: Marvel: video promocional de Black Panther: Wakanda Forever revela armadura Ironheart]

Detalles de la cinta Madame Web que prepara Sony

Dakota Johnson protagonizará el proyecto metiéndose en la piel de la misma Madame Web, cuyas habilidades psíquicas la mantienen pegada a las arañas.

El reparto de esta cinta también contará con la presencia de Emma Roberts, Tahir Rahim, Zosia Mamet, Mike Epps y Adam Scott. Todos bajo la dirección de S.J. Clarkson quien desarrollará una historia bajo el guion realizado por Matt Sazama y Burk Sharpless cuyo trabajo ya hemos visto en Morbius.

Según algunos rumores, esta cinta estaría conectada de alguna manera forma con la trilogía de Spider-Man del director Sam Raimi, protagonizado por Tobey Maguire, sobretodo por el estilo de vestimenta de las actrices que luce muy de los inicios de los 2000. Sin embargo, esto solo es una teoría.