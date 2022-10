Coraima Torres y Nicolás Montero se divorciaron después de 25 años de matrimonio

Coraima Torres confirmó que su largo matrimonio con el actor y exsecretario de Cultura de Bogotá Nicolás Montero llegó a su fin después de 25 años de relación. La pareja era una de las más reconocida por su estabilidad en medio del mundo del entretenimiento en Colombia desde 1996 cuando se casaron.

Los actores, Coraima Torres y Nicolás Montero, se caracterizaron por mantener un relación reservada y alejada de los reflectores, para evitar expuestos ante la mirada del público.

Justamente, esa fue la razón porque hasta mucho después que se firmó el divorcio, fue que se conoció públicamente. La misma Coraima Torres fue la que confirmó que estaba soltera y que el matrimonio había llegado a su fin. Lo hizo a través de sus redes sociales.

Así confirmó Coraima Torres que se divorció

La reconocida actriz venezolana respondió las preguntas que le hicieron sus seguidores a través de sus historias de Instagram: “¿Estás casada?” a lo que contestó moviendo el dedo índice de arriba a bajo.

Sin embargo, habló con el programa de los fines de semana La Red, en el que dijo que sí, que estaban separados hace un tiempo y que ya hasta estaba firmado el divorcio.

“Para enamorarse se necesitan dos, para separarse también se necesitan dos. Entonces, yo no tengo un motivo para decir que nos divorciamos por esto. No, simplemente era una decisión que ya teníamos que tomar, a pesar de haber pasado 25 años felices juntos, unidos. Nicolás es muy importante para mí. No dudo que yo también lo sea para él. Pero, yo creo que era el momento. No estoy diciendo que ya eran 25 años y que tocaba, no. Pero, yo siento que sí, que ya era el momento para conocer otra vida”. dijo la actriz en el programa.