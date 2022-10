Karol G se suma a la petición que hizo Rosalía y llamó la atención en un concierto

Muchas veces las ganas de darle a los artistas favoritos regalos en plenas presentaciones puede acarrear ligeros accidentes, como sucedió hace poco con la española Rosalía a quien le lanzaron un ramo de flores que le impactó en el rostro, y algo similar ha ocurrido con Karol G.

En una de las presentaciones de su ‘$Trip Love Tour’ en la que recibió en una de las esquinas del gigante escenario un buzo que aparentemente fue lanzado con mucha fuerza por parte de un fanático. Ante esto Karol G lo tomó con mucho cariño, pero interrumpió la presentación para hacer un llamado de atención y sumarse a lo ya expresado por otros artistas como Rosalía.

PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias — R O S A L Í A (@rosalia) October 3, 2022

“Yo quiero decir algo, pero lo quiero decir de corazón y no de malas, amo los regalos, me encantan los regalos, compartir con ustedes es una chimba. He visto que, y en otras personas y artistas que de pronto con la intención de tener un detalle bonito se puede volver un accidente para el artista o para ustedes mismos, entonces esos detalles vamos a tirarlos con amor o lo mandamos con alguien del equipo, pero mientras tanto ¡Gracias! Les mando besos”.

Lejos de molestarse el público le dio la razón y ovacionó, ya que una presentación de “La Bichota” es toda una euforia, por la manera en la que se complementa con su público y que este siempre le responda de una manera cariñosa llevándole detalles a la presentación.

No puedo con todos los vídeos de Dua Lipa pateando Simis por doquier pic.twitter.com/HZDaRggg7W — A L E X ☾ (@intensapatodo) September 25, 2022

Algo similar ocurrió días atrás con la cantante Dua Lipa a quien le lanzaron al escenario un peluche de tamaño mediano y esta en medio de las oscuridad del escenario lo pateo para evitar que se convirtiera en un obstáculo durante su baile, por lo que fue extremadamente criticada en redes sociales.