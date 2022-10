Revelan que Mon Laferte y colectivos feministas fueron vigilados por ejército mexicano

La cantante chilena Mon Laferte, radicada en México, figuró como una de las personalidades investigadas por el ejército de ese país, según dio cuenta la filtración de correos que liberó la agrupación de hackers Guacamaya, informó el medio El Universal, documento que tenía fecha del 8 de agosto del 2022.

“Cantante Mon Laferte, en compañía de una BAZ”, figura la imagen de la artista en el documento confidencial, titulado “Activistas y simpatizantes”.

“Activismo Social Relevante” llevaba por nombre el informe que tenía como fin vigilar grupos y organizaciones que tuviese relación con el movimiento feminista mexicano, investigación que se habría desarrollado entre los años 2017 y 2022, donde la compatriota Monserrat Álvarez figuró como una de las investigadas y apareció en una fotografía marcada con un círculo amarillo mientras participaba en el “II Encuentro Internacional de Mujeres en Lucha”.

Hasta este año, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía a 15 grupos feministas ubicados, como Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas, entre otros.

[ Roberto Cox sacó ronchas por cuestionar a Irina Karamanos y su forma de llamar a Boric ]

“Inteligencia no espionaje”

El presidente de México, en tanto, Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya tratado de espionaje y lo definió como “inteligencia” para enfrentar a la delincuencia.

Esto, luego periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el espionaje por parte del Ejército durante el presente sexenio.

“Sí la Sedena pues tiene inteligencia que no espionaje, porque para enfrenar la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia, no la fuerza. Imagínense, si todo ese enfrentamiento armado, pues eso es lo que se hacia cuando se declaró en la guerra que llegaban a rafaguear, masacres, no. Es atender las causas que originan la violencia, y aunque no les guste “abrazos, no balazos” y el uso de la inteligencia”.

Hasta el momento, Mon Laferte no se ha referido respecto a la información difundida.