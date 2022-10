Carolina Cruz dice que “llegó alguien”

De nuevo la presentadora Carolina Cruz Osorio hace uso de sus redes sociales no para publicar sus más recientes fotografías, sino para mostrar otro de los mensajes que vienen cargados de reflexiones e indirectas.

Puede leer: Carolina Cruz dice que eligió la paz para que nada le duela

Esta vez ha posteado una de las citas del ‘Manual para soportar tornados’ de Víctor Hernández que trata sobre la importancia de tener la firmeza de continuar, aunque todo esté en contra y especialmente del amor propio y compañía.

En la imagen se logra precisar una confusión al inicio en el que el autor va narrando la llegada de una persona que al parecer cumple con cada una de las demandas de quien desea un amor bonito.

“Llegó alguien a quererme y a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frio y me prepara un té si no me siento bien. Me escucha a cada instante. Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza, pero nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento”, se lee.

Luego hace énfasis en lo que son otras circunstancias en las que la presencia y compañía de un segundo revitaliza cada momento, sea bueno o malo, pero lo transforma al final de la línea con una sorpresa que llama a la reflexión.

“Llora conmigo cuando mi mundo se oscurece, ríe conmigo cuando hay claridad. No me suelta, nunca lo hace. Siempre tiene un paraguas cuando comienza a llover, siempre tiene un abrazado cuando la luz se esconde. Llegó alguien y he aprendido a amarle con todos sus defectos, con su sonrisa bonita y esa cicatriz en la rodilla. Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”.

Esta no es la primera vez que Carolina Cruz publica alguna cita que llama a la reflexión y al amor propio, pues en reiteradas ocasiones ha hecho posts similares. Muchos de los seguidores le agradecen sus mensajes, mientras que otros aseguran que está dolida aún por la separación.

Es de recordar que Lincoln Palomeque y Carolina Cruz Osorio tuvieron más de una década juntos, pero sin casarse. De ese amor nació Matías y Salvador.