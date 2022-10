A Piqué lo trollean hasta en el Google Maps de su empresa: “Si vas te dejan sin novia”

El hate que ha recibido Gerard Piqué por su relación extramarital con Clara Chía no tiene final. Pese a las semanas que han transcurrido desde viralizarse la noticia, el defensa del Barcelona sigue en el ojo del huracán.

A manera de solidarizarse con Shakira, cientos de fanáticos han apaleado al deportista a través de las redes sociales, y hay quienes a pesar de no tener afinidad con la música de la cantante colombiana de igual forma repudiaron el comportamiento.

Sin embargo, los insultos ya trascendieron de canal y ahora han invadido hasta el perfil de Kosmos Global Holding, la empresa de Gerad Piqué con sede en Barcelona, España.

La consolidada compañía dedicada al negocio de los deportes, medios y entretenimiento actualmente sostiene 2,8 de 5 estrellas en Google Maps; una calificación deplorable para tratarse del emporio de un futbolista de talle mundial.

Además de la puntuación también se hicieron presentes los duros comentarios que de una u otra forma fomentan el desprestigio de Kosmos Global Holding.

“Hay que tener cuidado si entras a trabajar aquí. Te dejan sin trabajo y sin novia no lo recomiendo. Lo perdí todo, primero mucha amabilidad y cuando me di cuenta me quedé sin nada”, fue tan solo uno de los comentarios que recibió la empresa en el perfil.

Todos los mensajes hacen mención del amorío de Piqué con Clara Chía, una joven de 23 años que presuntamente el jugador conoció en 2021, cuando ésta trabajaba como mesera en La Traviesa Tuset, un cóctel bar.

“Mala compañía, no quisiera tener ningún negocio que esté cerca de esa chica y el jugador”, “Si contratan una mujer mesera sin experiencia y luego se mete con uno de los jefes, pues no se muestran como una empresa seria”, escribieron los usuarios.

Aunque luego del fortuito encuentro, la estudiante fue contratada en la empresa de Piqué para desarrollarse en el área de organización de eventos deportivos y metrajes audiovisuales.

“Si vas, te puedes quedar sin novia”, “No son profesionales en absoluto. El jefe contrató a su novia. Él y su novia se van de vacaciones y no aparecen regularmente”, agregaron.

El torbellino de pasión con Clara Chía no solo se ha llevado por delante su relación de 12 años con Shakira, ahora su empresa sufre un notorio desprestigio, sus empleados están descontentos y su respetabilidad está en juego.