Esto le cobraron a periodista de La W tras usar ‘bicis’ públicas en Bogotá: dijo que “estaba muy caro”

El pasado viernes 30 de septiembre, se inauguró el 50% de la operación del primer sistema de bicicletas públicas de la ciudad de Bogotá y el Distrito.

La nueva apuesta de movilidad contiene, por el momento, 150 estaciones disponibles con 1.500 bicicletas mecánicas, 75 manocletas y 75 bicicletas de carga.

Las ‘bicis’ compartidas de Bogotá operarán y podrán ser utilizadas todos los días en horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Los precios dependen del tipo de bicicleta que utilice el usuario y los minutos que la utilice.

Una de las personas que participaron de esta jornada, fue la periodista, Paola Herrera, de la W Radio. Quien denunció el entramado de corrupción entre la administración pasada del MinTic y Centros Poblados.

Te puede interesar: ¡Qué susto! Camioneta quedó incrustada en una frutería luego de un choque

Herrera compartió dos fotos en su cuenta de Twitter a bordo de una de las bicicletas que hace parte de este nuevo programa.

Sin embargo, varios seguidores le preguntaron cuánto había pagado por este servicio y si valía la pena invertir. A lo que su respuesta fue muy sincera e indicó que estaba costoso.

“Me preguntan mucho el precio de las bicis compartidas, yo no me había fijado en el cargo que me hicieron en mi tarjeta. Por 38 minutos me cobraron esto, muy caro la verdad”.

La periodista publicó el recorrido que realizó desde la Carrera 13 con Calle 116, hasta la Calle 120 con Carrera 9A, que duró 38:08 segundos y que tuvo un valor de $5.700.

“Si fuesen bicis eléctricas se justificaría pagar ese monto, se recorrería más kms en poco tiempo”. “Es extremadamente costoso y entonces no es una solución al problema de movilidad xq es más caro andar en bicicleta que el bus”. “Bogotá está generando facilidades de transporte que realmente solo funciona si hay dinero”, fueron algunos de los comentarios tras su publicación.

El sistema se centra solo en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos Santa Fe y La Candelaria. Asimismo, el sistema otorgará el 20% de descuento en los mismos para población de menores ingresos.