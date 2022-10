3 famosos separados que más lloran al despedirse de sus hijos

Los famosos no se salvan de que un amor pueda dañarse por diferentes razones; falta de tiempo, de amor, falta de comunicación o entendimiento. Cuando hay hijos de por medio, puede ser mucho más complicado, pero no por eso pueden seguir amarrados a algo que ya no quieren. Hoy les traemos tres papás que lloran al despedirse de sus hijos.

Lea también: Para Egan Bernal y su mamá, un 2022 marcado por malos sucesos

Mateo Carvajal

La conexión que tiene Mateo con su hijo salvador, es indescriptible. En las redes sociales comparten todo el tiempo sus actividades favoritas como ir a parques, nadar, hacer carreras, ir a cine, mejor dicho, son los mejores amigos para todo. Sin embargo, lo malo de pasarla tan bueno, es la despedida. Para ninguno de los dos es fácil, teniendo en cuenta que Mateo vive en Medellín y el niño en Bogotá con su mamá. La última despedida de los dos fue muy triste, pues Mateo no pudo contener las lágrimas al saber que su hijo ya se iba.

Sara Uribe

El bebé que comparte con Fredy Guarín es igualito a él y por supuesto, cada vez que puede, comparte con su padre y con la futura esposa de él. En varias ocasiones, Sara ha llorado al despedir a su hijo. Sin embargo, ha dejado claro que sabe cuán importante es esto, además de que comparta con la nueva pareja de Fredy, quien lo recibe siempre con tanto amor.

Lea también: 4 sucesos que indicarían que le están haciendo brujería

Lincoln Palomeque

Para el actor, todo es muy reciente. La separación con Carolina Cruz no se llevó de la forma más sencilla, debido a la presión social de una relación tan pública y tan estable durante tanto tiempo. Por eso mismo, para los mismos niños no es fácil tener que separarse. Por eso, Lincoln ha compartido la tristeza que siente cuando debe separarse de sus hijos, pues estaba acostumbrado a compartir todo el tiempo con ellos.