Michelle Pfeiffer y los famosos que lamentaron la muerte del rapero Coolio

El fallecimiento de Coolio consternó no a sólo a la escena del rap, sino al mundo del entretenimiento y sus miles de seguidores alrededor del mundo.

Y es que Artis Leon Ivey Jr., nombre real del intérprete, conmocionó con su inesperada muerte a los 59 años de edad.

La importancia de Coolio

No es para menos. Coolio fue un artista que logró traspasar la barrera de su género para convertirse en un ícono musical.

El éxito por el que será más recordado es “Gangsta Paradise”, que fue parte del soundtrack de la película “Mentes peligrosas”; fue la primera canción de rap en ser reconocida como la Número Uno de Billboard en 1995.

Además, fue el intérprete de Aw, Here It Goes, el tema musical de “Kenan & Kel”, una icónica serie de 1996 que en Latinoamérica se transmitió a través del canal Nickelodeon y también formó parte de la barra nocturna Nick at Nite.

Fans y famosos reaccionan a la muerte de Coolio

La noticia de su fallecimiento conmocionó a sus miles de seguidores y compañeros con los que compartió algún momento de su carrera. Una de ella fue Michelle Pfeiffer, quien le dedicó unas cálidas palabras en las redes sociales.

“Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento del talentoso artista Coolio. Una vida truncada demasiado corta. Como algunos de ustedes saben, tuve la suerte de trabajar con él en ‘Mentes peligrosas’, en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito”, asegura la actriz.

Además de protagonizar la película que lanzó a la fama a “Gangsta’s Paradise”, Pfeiffer también aparecía en el videoclip de la canción, en cuyos comentarios ya se pueden leer las palabras de tristeza de sus seguidores.

Es más, la intérprete no sólo lo ha recordado como profesional, sino como una gran persona.

“Lo recuerdo siendo nada más que amable. 30 años después todavía me dan escalofríos cuando escucho la canción. Enviando amor y luz a su familia. Descansa en poder, Artis Leon Ivey Jr.”, dijo.

Ella no ha sido la única famosa que ha escrito mensajes de despedida a Coolio. Raperos como Ice Cube y Snoop Dogs también le dedicaron palabras en las redes sociales.

Además, Melissa Joan Hart, protagonista de las “Sabrina”, mostró su respeto hacia uno de los más grandes representantes del hip hop.

“Tuve el increíble honor de trabajar y actuar con Coolio un par de veces y él siempre estaba dispuesto a charlar, un completo caballero y muy divertido”, indicó.