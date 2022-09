Más jefes así: hombre cuidó a la hija de una empleada para que ella no renunciara

En los últimos días, un hombre se ha hecho viral en redes luego de que publicara un par de fotos mostrando a la hija de una de sus empleadas y explicando que la lleva al trabajo por falta de tiempo para cuidarla.

Para nadie es un secreto que el cuidado de un menor, en especial cuando siguen siendo muy pequeños, no es tarea fácil. Para esto, es necesario contar con los recursos y el tiempo suficientes para dedicar a sus necesidades diarias.

Por esto, para muchas personas es un reto tratar de distribuir sus días entre el tiempo propio, el trabajo, la familia y las labores de la casa. Este fue el caso de Rosita, una mujer que tenía la intención de renunciar a su trabajo porque no tenía a nadie que le ayudara a cuidar a su hija mientras estaba en su jornada laboral.

Sin embargo, Rosita dio a parar con un jefe que prefirió ayudar a cuidar a la niña con tal de evitar la renuncia de una de sus trabajadoras. El hecho fue publicado en Facebook, en donde ya sobrepasa el millón de interacciones.

“Vianey es hija de Rosita. En los últimos día a venido a visitarnos a diario, pues a Rosita se le complica quien se la cuide. Me quería renunciar por ese motivo, pero le dije que no se fuera por eso, que se la podía traer cuando quiera a Bigprint y aquí me la pone enseguida de mí”, se comienza a leer en la publicación compartida.

De igual manera, el hombre, identificado como Luis Ricardo Ruiz, señaló que el poco tiempo que la menor ha compartido con él y los otros empleados de la empresa, ha sido suficiente para que se encariñara de ella.

“Incluso ya le puse hasta su sobrenombre de cariño: ‘Zarita’, quien seguramente nos va acompañar muchos días acá (..) Bienvenida ‘Zarita’ al equipo de Bigprint, haces mucho más alegre los días”, finalizó.