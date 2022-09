Participante de la ‘Voz Senior’ armó el desorden con los entrenadores

La Voz Senior sigue dando de que hablar, tanto por el talento de los participantes como por sus grandes historias de vida, que llevan a todos a emocionarse incluso hasta las lágrimas. Los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho pasan muy buenos momento con los adultos mayores que los divierten y en más de una ocasión los hacen parte del show.

En esta ocasión se presentó al programa el señor Enrique Cuéllar, padre del fallecido y famoso chef Alejandro Cuéllar quien dirigía el restaurante Canasto Picnic Bistró, y quien murió en noviembre del 2019, al parecer por un ataque subito mientras dormía. El señor Cuéllar recordó a su hijo entre lágrimas y dijo sentirse muy orgulloso de la gran persona que era y en parte también estaba ahí en el show por él.

Ya en tarima Enrique decidió cantar un clásico del rock en inglés, ‘Satisfaction’ de The Rolling Stones, dando muestras de su talento además de mostrar su voz interpretó la guitarra. Aunque los entrenadores no se giraron en esta etapa de la audición a ciegas, Cuéllar no quiso perder la oportunidad y les dijo a los entrenadores que quería armar un desorden con ellos y los invitó a cantar con él.

Pero no solo eso, les dijo que cada uno tomara un instrumento y lo acompañaran, Andrés y Kany se hicieron de guitarras, mientras que Nacho se apoderó de una pandereta de la banda que acompaña a los participantes. Al ritmo de ‘Oye como va’ y de ‘No voy en tren’, los cuatro en tarima se gozaron el momento cantando e interpretando las canciones con los instrumentos.

Al bajarse entre aplausos de la tarima Nacho dijo que parecían una banda, a lo que Andrés le dijo “Sí pareciamos una banda, que estaba a punto de separarse”. Vea este buen momento rockero.