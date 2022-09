William Levy recordó cómo fue su infancia en Cuba en una emotiva entrevista

William Levy se ha convertido en una figura importante en el mundo del espectáculo en Latinoamérica, destacando por su participación en una gran cantidad de telenovelas, tanto en papeles protagónicos como secundarios. Y si bien el galán actualmente es uno de los actores más demandados en este sector, su vida no siempre estuvo llena de buenas oportunidades.

A pesar de que en la actualidad el actor posee una buena posición económica, el cubano ha comentado en varias ocasiones que su trayecto a través del mundo de la fama fue complicado, pero también lo fue su infancia ya que la calidad de vida en Cuba era muy desafiante.

William Levy se ha pronunciado a propósito de esto en más de una ocasión a través de diversas entrevistas, pero una de las que más destaca es en el programa español ‘El Hormiguero’, donde el actor fue la estrella invitada. Durante su intervención, el conductor Pablo Motos abordó al cubano sobre su etapa de crecimiento en su país natal, y a raíz de esto explicó las razones por las que decidió irse de Cuba y pedir asilo en Estados Unidos.

“En Cuba vives de muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad. Es un poco difícil vivir en un lugar donde tú sabes que te puedes esforzar, esforzar y dar todo lo mejor de ti y no avanzar, no tener futuro. Sí es un poco difícil, la verdad”, dijo el actor de ‘Café, con aroma de mujer’.

Con cierto humor, William Levy también contó que la razón por la que siempre parecía que estaba en forma durante su juventud es que “en Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligado por el gobierno”, explicando cómo se racionaba la comida durante el periodo “especial” que le tocó vivir al actor.

“Te dan un pan al día por persona. No puedes comprar más pan. Te dan un cuarto de pollo por personal al mes. No puedes comprar más pollo. Aunque tengas la oportunidad de comprarlo, no puedes comprarlo. Es por raciones porque todo el mundo debe ser igual”, confesó.

Cabe destacar que, si bien el actor recordó algunos detalles entre risas, también mostró mucho pesar cuando relataba algunos de los eventos que tanto él como su familia tuvieron que atravesar, algo que se hizo evidente en su mirada y sus gestos.