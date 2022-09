“Yo misma me sentí menos que los demás”: Alejandra Borrero dio detalles de su ‘salida del closet’

Alejandra Borrero es una de las artistas más conocidas a nivel nacional, ha participado en series y novelas de televisión, obras de teatro, películas, entre otros audiovisuales. Además es promotora de la equidad de género y defensora de los derechos de las mujeres, con diversas campañas, entre las que se recuerda ‘Ni con el petalo de una rosa’.

Lea también: “Seguimos siendo laxos ante la violencia contra las mujeres”: Alejandra Borrero

Esto ha llevado a que sea uno de los personajes públicos más queridos por los colombianos que la admiran y respetan por su recorrido. Aún así, la payanesa ha tenido que pasar por momentos complejos por ser un personaje que está a la vista de todos y muchas veces hablan más de lo que deberían por tener su vida expuesta públicamente.

Recientemente Borrero contó en en una entrevista que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando decidió contar que es lesbiana. Sobre todo teniendo en cuenta que viene de una familia bastante tradicional y el país en el que ella debió crecer era aún más cerrado a los temas de la diversidad sexual.

La actriz narró que una de sus inspiraciones para declarar su homosexualidad públicamente fue la presentadora y actriz estadounidense Ellen DeGeneres, quien en su momento aprovechó una de las producciones en las que se encontraba trabajando y públicamente hablo de sus preferencias sexuales.

Alejandra confesó que tras sentir angustia y presión por parte de los medios que constantemente la interrogaban y hablaban sobre el tema decidió decir la verdad y quitarse ese peso de encima. Su familia la aceptó sin cuestionar su decisión y no la alejaron de ninguna manera por declararse lesbiana.

También le puede interesar: Alejandra Borrero habló de su duelo tras la muerte de su pareja

“Yo misma me segregué, yo misma me flagelé, yo misma me sentí menos que los demás”, aseguró la artista. Además contó que pasó por un momento de fuerte depresión al sentir que “no le encontraba sentido a la vida” y que la felicidad con la que solía vivir no estaba presente, incluso hubo momentos en los que sentía que “se quería morir”.