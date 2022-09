[VIDEO] Captan momento en que Dua Lipa niega tomarse foto con fan y se vuelve viral

Una de las mayores estrellas del mundo de la música en estos momentos es Dua Lipa. La cantante británica es una de las personas más famosas del planeta y cuenta con millones de seguidores en todos lados. Y justamente, una persona que es fan de la intérprete de New Rules compartió un video que se viralizó.

En el registro se puede observar a Dua Lipa, quien se encontraba en Rio de Janeiro en Brasil, país en donde se presentó la semana pasada.

Allí, una persona se acercó a la cantante pidiéndole una fotografía. Sin embargo, la intérprete le explicó cordialmente por qué no aceptaría fotos en ese instante.

“Lo siento, no me estoy tomando fotos porque estoy pasando el día con mi familia”, explicó gentilmente la estrella. “Encantada de conocerlos”, le señaló finalmente a las personas que se encontraban presentes en el lugar.

DUA LIPA VC É A PESSOA MAIS PRECIOSA DESSE MUNDO SERIO EU TE AMO MUITO MULHER pic.twitter.com/JXwXizs44X — Hugo🩸 (@breeakmyheart) September 10, 2022

Pese a que Dua Lipa respondió educadamente y con una cordial actitud, algunos usuarios igualmente la criticaron por rechazar la foto.

Sin embargo, la mayoría defendió a la cantante, destacando que pese a ser famosa tiene el derecho de poder pasear y disfrutar tranquilamente con su familia.

Revisa los comentarios al video de Dua Lipa

El video de lo ocurrido con Dua Lipa en Brasil se viralizó en redes sociales, dejando diversos comentarios.

“Igual es cuando me mandan un correo fuera de mi horario laboral. No me toma más de 30 segundos contestarlo pero igual no lo contesto porque es mi tiempo libre. Aparte fue amable en explicarle el porqué no”, señaló un usuario.

“Lo hace de una manera tan educada y dulce. La verdad es que la amo más”, afirmó por su parte otra persona.

“Me parece excelente, cada quien tiene sus espacios de esparcimiento y tiene derecho de compartir con su familia”, “¡Qué mujer tan increíble! Comprensible”, “la entiendo pero ojalá nunca me diga eso”, “Te sacas una foto grupal y seguís. 5 segundos tardas” y “Dios que tierna”, fueron otros comentarios.