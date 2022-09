Rosalía y el ‘Motomami Tour’: El reflejo de como se viste toda una generación de colombianos

El Movistar Arena de la ciudad de Bogotá se llenó hasta mas no poder una vez más. Rosalía, una de las artistas que ha resonado por todos lados desde hace casi 6 años, que fue cuando se empezó a hablar de ella.

La acogida de la cantante española fue inmensa, ya que desde tempranas horas de la mañana, Rosalía tenía cientos de fanáticos a las afueras del recinto donde se presentó, y los asistentes ansiaban con cada minuto que fuera ya el inicio de este espectáculo, que ante todo pronostico termino siendo ‘sold out’ completamente justo a unos días de llegarse el día del concierto.

La internet y las redes sociales recuerdan muy bien cuando se veía a la intérprete de ‘Con Altura’, hacerse viral a través de TikTok gracias a uno de los pasos que hacía como parte de la coreografía de su canción ‘Bizcochito’, parte de su más reciente álbum, y a pesar de que el paso era bastante siempre, pues consistía en que Rosalía hacia la mímica de estar masticando chicle, pero con una actitud bastante arrogante. Al día de hoy, este gesto es sumamente usado como meme y reacción para conversaciones diarias y para continuar siendo viralizado.

A partir de las siete de la noche de este 31 de agosto, todas las ‘Motomamis’ y los ‘Motopapis’ iniciaron el ingreso para ver a la ganadora del Grammy y el espectáculo no solo visual sino vocal que les tendría preparados a sus fans de Colombia. La expectativa era alta, y más por el hecho de que la ‘Motomami’ mayor se ha dedicado a ir creando momentos virales de su concierto desde el día uno en que la gira dio inicio, en su natal España.

Además, tras su llegada al territorio colombiano se le pudo ver muy feliz visitando varios lugares del centro de la ciudad, como la Plaza de Bolívar y La Candelaria. Monserrate no fue pasado por alto por la española y de hecho, muchos fans pudieron tener un pequeño acercamiento con la artista mientras ella se encontraba recorriendo algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad.

Rosalía dio un show que tuvo un poco de todo, como lo es su música: reggaetón, bachata, música pop, canciones clásicas como la conocida ‘Perdóname’ de La Factoría, reversionadas a modo de balada, pero lo que más destacó y dio de qué hablar fue su voz, que sin duda alguna dejó con los pelos de punta a más de uno.

La ‘Motomami’ también fue agasajada por sus fanáticos durante su puesta en escena, que fue caracterizada por ser bastante limpia, pues no contó con una escenografía elaborada y a su vez no contó con un telonero o acto de apertura previo, algo que suele ser usual en la mayoría de los conciertos. El show y el espectáculo se trataron exclusivamente de ella.

Durante sus palabras al público, hubo una seguidora que sabía del amor de Rosalía por los pandebonos, y sin pena alguna entró su bolsa enorme con este manjar colombiano. Haciendo todo lo posible para llamar la atención, logró que la propia artista tuviese la cortesía de recibírselos y comérselos en pleno show.

También le regalaron una camiseta con el nombre de una de sus colegas en la industria musical, Shakira, a quien le envió un saludo fraternal y aprovechó para expresarle su cariño y aprecio, no solo por el trato que han tenido mutuamente, también por haber sido una inspiración en ella y su carrera.

Sigo sin superarrrr a la Motomamiii.@rosalia te amo vuelve a Colombia. pic.twitter.com/F1Kb7YwcBq — Juanxxo versión 2022 (@juansemarmoy) September 4, 2022

A su vez, la artista contó algunas de las experiencias que la ligaban a Colombia, como cuando reveló que su primer novio era de Colombia, y que lo caracterizaban ‘sus ojos verdes’, y mas adelante reveló que le encantaría conocer tras ciudades del país, como Medellín, Cartagena y Barranquilla, esto, a través de un mensaje que dejó en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores no decepcionaron en lo absoluto, y así mismo usaron toda su creatividad para llevar algunos de sus looks y pintas más arriesgadas, y muy ligadas no solo a la tendencia Y2K sino al estilo ‘Motomami’, que terminó por convertirse en uno de los estilismos más populares del año.

El cuero, las chaquetas con estilos de motociclista, los guantes de cuero tanto largos como cortos, gafas estilo futurista, y los colores blanco, negro y rojo, fueron los predominantes de la noche, y algo que se ha podido notar en los conciertos en años recientes, incluyendo este, es la gran creatividad que los fanáticos y asistentes suelen poner en sus pintas.

Rosalía, por su parte, se mantuvo muy sencilla y acorde con la temática de su show. Solo usó un traje a lo largo de su presentación y este consistía de una chaqueta corta en color gris con una falda a juego, acompañado de un body blanco y unas botas altas de la misma tonalidad, todo esto en material de cuero.