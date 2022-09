Luis Carlos Vélez no se contuvo y felicitó a Juan Diego Alvira por cambio de trabajo

Sin lugar a dudas, uno de los periodistas más curiosos de la televisión nacional es Juan Diego Alvira quien cuenta con una larga trayectoria profesional. Precisamente, durante este 01 de septiembre las noticias sobre este personaje tomaron fuerza debido a que, se conoció que el comunicador dejará su actual casa (Caracol Televisión) para unirse a la redacción de la revista Semana que es dirigida por Vicky Dávila.

Puede leer: Más que justo: Colombiano es condenado a 159 años por asesinar a tres mujeres en España

La noticia, que tomó por sorpresa a más de un seguidor del periodista, rápidamente se viralizó generando varias reacciones. Por supuesto, colegas de Alvira no se hicieron esperar y Luis Carlos Vélez aprovechó para enviar buenos deseos al presentador. “Felicidades a @JuanDiegoAlvira por su paso a @RevistaSemana. Una gran apuesta que estoy seguro significará mucho en su carrera. Gran adición @VickyDavilaH”.

Según se conoció, Alvira llegará a la revista para sumar sus conocimientos en la estrategia digital. Con su movida, se apuesta por fortalecer el departamento del video del medio escrito.

Mónica Jaramillo también salió de Caracol para Semana

La periodista, quien durante varios años acompañó las mañanas de los colombianos, salió del canal de televisión en septiembre del año pasado. Para entonces, las causas de su salida no fueron claras, los rumores sobre peleas y rivalidades internas tomaron fuerza. Sin embargo, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Mónica agradeció las experiencias vividas y contó que su salida tenía como principal motivación el poder compartir más tiempo con su hijo y familia. “Con la cuarentena, con todo ese tiempo en la casa, me di cuenta que quería más tiempo de calidad, quería más tiempo con Joaquín, más tiempo para mí, para la bicicleta, para estar con mi familia, para viajar”, concluyó.

Lea también: Más que justo: Colombiano es condenado a 159 años por asesinar a tres mujeres en España

Luego, con el paso de los meses, se conoció oficialmente que Jaramillo entró al equipo de Semana siendo parte de la cabeza digital de las revistas Soho, Jet Set y Fucsia.